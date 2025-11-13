Stade Rennais Mercato : Habib Beye a révélé deux pépites, Manchester United sur le coup !

Deux jeunes joueurs du Stade Rennais ont été supervisés par MU le week-end dernier…

Le Stade Rennais est sur une bonne dynamique avec sa dernière victoire sur le terrain du Paris FC. Critiqué, Habib Beye a été conforté par sa direction et il devrait même pouvoir enregistrer des renforts dans son staff.

Jacquet et Meïté plaisent à MU

En attendant le Mercato hivernal, où des réajustements devraient intervenir, deux jeunes joueurs du SRFC voient leur cote augmenter et plusieurs grands clubs européens frapper à leur porte. Il s’agit de Jérémy Jacquet et de Kader Meïté. L’attaquant est selon Nicolo Schira dans le viseur de l’AC Milan. Et selon Ici, Jacquet et lui ont été supervisés à Paris par Manchester United. « En l’état pour ces deux joueurs il faudra bientôt plutôt citer les gros clubs européens qui ne les scoutent pas que l’inverse », ajoute même Ici.