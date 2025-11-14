Mercato : Le Stade Rennais doit-il foncer sur Luis Henrique ?

Le mercato approche, et une question anime déjà les supporters bretons : le Stade Rennais doit-il tenter le pari Luis Henrique ?

L’ancien ailier de l’OM, aujourd’hui en difficulté à l’Inter Milan, pourrait être mis sur le marché cet hiver. Entre son profil polyvalent, son expérience en Ligue 1 et son potentiel encore intact, le Brésilien semble cocher plusieurs cases. Reste à savoir si Rennes doit franchir le pas.

« C’est une super opportunité pour le Stade Rennais »

À mes yeux, Luis Henrique représente une très belle opportunité pour le Stade Rennais. Le joueur connaît déjà la Ligue 1, un atout précieux pour une équipe qui veut éviter les temps d’adaptation trop longs.Lors de sa dernière saison à Marseille, il était clairement sur une pente ascendante :

7 buts et 6 passes décisives ,

, Une entente prometteuse avec Quentin Merlin sur le côté gauche,

sur le côté gauche, Et un état d’esprit irréprochable malgré une forte concurrence.

Sous la direction d’Habib Beye, le Stade Rennais cherche à retrouver un équilibre offensif et une équipe plus intense sur les côtés.

Or, le profil de Luis Henrique colle parfaitement à cette philosophie : rapide, polyvalent, capable d’évoluer ailier ou piston, il apporterait une vraie solution dans le couloir gauche, souvent en manque de profondeur cette saison. Autre point positif : il retrouverait deux anciens coéquipiers, Valentin Rongier et Quentin Merlin, qu’il connaît très bien. Cette connexion pourrait faciliter son adaptation et lui permettre de s’intégrer rapidement dans le vestiaire breton. Recruté 23 millions d’euros par l’Inter Milan, le Brésilien n’a pas convaincu en Serie A. Résultat : il pourrait être disponible pour quasiment deux fois moins cet hiver.

Pour Rennes, ce serait une opportunité financière rare : un joueur jeune, expérimenté, techniquement fort et déjà acclimaté au championnat français.



Louis CHRESTIAN

« Pas un coup si sûr »

« Luis Henrique a des atouts, je suis d’accord avec Louis. Il connait la Ligue 1, il a fait ses preuves à l’OM en réalisant une bonne saison l’an dernier. Mais le Brésilien avait souffert à ses débuts en France et on voit qu’il est vraiment dans le dur à l’Inter. Il avait eu des hauts et des bas la saison passée aussi.

C’est ce qui me fait dire que Luis Henrique n’est peut-être pas un si bon coup que ça pour le Stade Rennais. Dans le système de Beye, où trouverait-il sa place ? Ne serait-ce pas celle de Merlin ? Est-il meilleur que Merlin en piston gauche ? A la place du SRFC, je laisserais à l’ancien nantais le temps de s’intégrer, et j’irais plutôt renforcer d’autres postes. Un milieu plus créatif par exemple, et un vrai chef de défense. »

Laurent HESS