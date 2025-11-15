Mercato : Pisté par l’ASSE et le Stade Rennais, Wilfried Nancy proche de quitter la MLS pour un club prestigieux

Le coach français de Columbus Crew est sur le départ…

L’hiver dernier, Wilfried Nancy faisait figure de priorité pour Kilmer Sports qui cherchait un nouveau coach pour l’ASSE. Mais le groupe nord-américain avait finalement choisi de remplacer Olivier Dall’Oglio par Eirik Horneland. Selon certaines sources, Nancy aurait refusé l’ASSE mais aussi le Stade Rennais où son nom était à nouveau évoqué il y a quelques semaines pour prendre la relève d’Habib Beye.

Nancy va discuter avec le Celtic

Mais selon Sky, c’est vers le Celtic Glasgow que Nancy pourrait poursuivre sa carrière. A 48 ans, le technicien français, sur le pont en MLS où il dispute les play-offs avec Columbus, a en effet été autorisé à discuter avec le club écossais, qui fait de lui sa priorité. En attendant, c’est Martin O’Neill qui assure l’intérim au Celtic.