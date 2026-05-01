Figure de l’ASSE, Lubomir Moravcik a susurré le nom d’un attaquant aux dirigeants stéphanois en vue du prochain mercato estival.

L’ASSE tient peut-être déjà une piste offensive pour son prochain mercato. Figure adorée du peuple stéphanois, Lubomir Moravcik a glissé un nom très intéressant aux dirigeants des Verts en vue de la saison prochaine.

Avant-centre, gaucher, vif, très à l’aise devant le but

L’ancien meneur slovaque semble particulièrement convaincu par le profil qu’il recommande à Kilmer Sports Ventures : David Strelec. Invité de l’émission Dessous de Verts, Moravcik n’a pas hésité une seconde lorsqu’on lui a demandé quel joueur slovaque pourrait renforcer l’ASSE en cas de montée en Ligue 1. Avec son ton malicieux habituel, l’ancienne légende verte a même réclamé sa petite récompense au passage.

« C’est peut-être un bon recrutement pour Saint-Étienne pour la première division l’année prochaine. C’est un avant-centre, gaucher, vif, très à l’aise devant le but. Je pense qu’il est à Middlesbrough qui aujourd’hui sont en train de jouer pour monter. S’il ne monte pas et Saint-Étienne veut monter, c’est un joueur qu’il faut aller recruter. » Avant d’ajouter avec humour : « Après je vous envoie une facture pour la provision. Je ne veux pas beaucoup, 10% c’est pas beaucoup. » Derrière cette sortie pleine de légèreté se cache pourtant un profil particulièrement intéressant pour l’ASSE. Âgé de 25 ans, David Strelec possède déjà une solide expérience malgré une carrière encore en pleine progression. Né à Nové Zámky, l’attaquant slovaque, gaucher et mesurant 1m85, compte déjà 38 sélections avec la Slovaquie pour 10 buts inscrits.

Strelec estimé à 8 M€

Formé au Slovan Bratislava, Strelec a progressivement construit sa réputation à travers plusieurs expériences européennes. Passé notamment par la Reggina et le Spezia Calcio en Italie, il s’est affirmé comme un attaquant fiable avant de revenir exploser au Slovan Bratislava. Ses performances en qualifications de Ligue des Champions et d’Europa League lui ont permis de franchir un cap supplémentaire. Ses qualités offensives ont ensuite convaincu Middlesbrough de miser gros sur lui. En septembre 2025, le club anglais a déboursé près de 8 millions d’euros pour l’attirer en Championship. Un investissement conséquent qui témoigne du potentiel accordé au joueur. Aujourd’hui encore, sa valeur marchande est estimée à environ 7,5 millions d’euros.

Cette saison, Strelec affiche des statistiques solides avec 12 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues. Des chiffres qui confirment sa régularité et sa capacité à répondre présent dans différents contextes. Pour l’ASSE, son profil pourrait parfaitement correspondre aux besoins du futur effectif. Capable d’évoluer en pointe mais aussi un peu plus bas comme soutien offensif, l’international slovaque apporterait de la mobilité, de la puissance et surtout une vraie menace devant le but. Un registre qui manque parfois aux Verts lorsqu’il faut faire basculer les rencontres face à des blocs regroupés. Reste désormais à savoir si les conditions du dossier pourraient réellement devenir favorables. Middlesbrough joue encore sa montée en Premier League, mais en cas d’échec, David Strelec pourrait être tenté par un nouveau défi. Et visiblement, du côté de Saint-Étienne, Lubomir Moravcik a déjà soufflé l’idée à l’oreille des décideurs.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2