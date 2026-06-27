Le PSG continue de structurer son mercato avec une logique désormais assumée : dégraisser avant de reconstruire. Une stratégie qui illustre un été parisien placé sous le signe de la transition.

Le mercato du PSG entre déjà dans une phase charnière. Selon Fabrizio Romano, le club de la capitale a récemment pris des informations sur la situation d’Ayyoub Bouaddi. À seulement 18 ans, le milieu de terrain marocain attire déjà l’attention de plusieurs cadors européens, dont Manchester City, preuve de son statut grandissant sur la scène internationale.

Le PSG s’inquiète pour Bouaddi

Le PSG, de son côté, ne semble pas encore prêt à passer à l’action immédiatement. Le club travaille selon une logique claire : vendre avant de recruter. Une orientation confirmée en interne, où plusieurs départs sont déjà en cours de finalisation ou fortement avancés.

D’après PSG Inside Actus, le chantier des sorties est particulièrement dense. Kang-In Lee et Gonçalo Ramos figurent parmi les joueurs susceptibles de quitter le club cet été, dans le cadre d’un réajustement de l’effectif voulu par Luis Enrique. À cela s’ajoute le dossier Randal Kolo Muani, annoncé de plus en plus proche de la Juventus Turin, où les discussions avancent sur une base proche des 40 millions d’euros selon la presse italienne.

Marin et Mayulu prêtés ?

Le PSG envisage également des mouvements dans la rotation. Renato Marin et Senny Mayulu seraient concernés par des prêts afin de gagner du temps de jeu et de l’expérience ailleurs, dans une logique de développement plutôt que de stockage dans l’effectif professionnel. Dans ce contexte, la piste Ayyoub Bouaddi apparaît comme un investissement d’avenir plus que comme une urgence.

Le jeune milieu du LOSC coche plusieurs cases recherchées par la direction sportive : projection, intelligence de jeu et capacité à évoluer dans un environnement de haut niveau. Mais le dossier reste complexe, notamment face à la concurrence anglaise, très agressive sur les jeunes talents. En interne, le PSG sait que son mercato dépendra de sa capacité à finaliser ses départs rapidement. Sans cette étape, les marges de manœuvre resteront limitées, même pour des profils jugés stratégiques comme Bouaddi. Le chantier est donc clair : alléger, restructurer, puis accélérer. Un été sous tension pour Luis Campos, qui joue une partie importante de son projet parisien dans les prochaines semaines.