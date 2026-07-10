Dépourvu de joueur capable de percuter sur les ailes, Franck Haise pourrait avoir trouvé l’oiseau rare au Stade Rennais.

Le Stade Rennais pourrait bien tenir une nouvelle pépite issue de son centre de formation. Alors que Franck Haise a déjà affiché son ambition de construire un effectif capable de jouer sur plusieurs tableaux cette saison, un jeune ailier commence sérieusement à pointer le bout de son nez : Amadou Diallo.

Diallo, le prochain Dembélé du Stade Rennais ?

Selon Ouest-France, le joueur de l’Académie rennaise serait actuellement considéré en interne comme l’élément le plus proche d’intégrer durablement le groupe professionnel. Un signal fort envoyé au jeune offensif, mais aussi une récompense pour un profil qui correspond parfaitement aux attentes du nouveau staff breton. Car Amadou Diallo possède une qualité devenue particulièrement recherchée dans le football moderne : celle d’un véritable ailier de percussion.

Capable de jouer sur un côté, de provoquer son adversaire direct et de créer des différences balle au pied, le Rennais représente ce type de joueur capable de débloquer une rencontre sur une inspiration individuelle. Dans un secteur offensif où Franck Haise cherche de la vitesse, de la verticalité et de la concurrence, Diallo pourrait rapidement devenir une option intéressante.

Un ailier déjà prêt à taper à la porte d’Haise

Le coach du Stade Rennais apprécie les joueurs capables d’apporter de l’intensité dans les phases offensives, mais aussi de répéter les efforts sans ballon. L’objectif ne sera évidemment pas de brûler les étapes. Le Stade Rennais possède une forte culture de formation et sait qu’un jeune talent doit être accompagné avant d’être exposé au très haut niveau. Mais le fait que Diallo soit déjà identifié comme le joueur de l’Académie le plus proche du groupe professionnel montre que son évolution est suivie avec beaucoup d’attention.

Après avoir renforcé son effectif avec plusieurs recrues expérimentées, Rennes pourrait donc aussi miser sur sa jeunesse. Et Amadou Diallo pourrait être l’une des belles surprises de la préparation estivale : un profil différent, imprévisible, capable d’apporter cette folie offensive qui manque parfois aux équipes trop formatées. Franck Haise aura désormais un œil attentif sur lui. À lui de saisir sa chance.