Alexis Mirbach (FC Nantes, 20 ans) profite du forfait de Robin Risser (RC Lens, 20 ans) pour rejoindre le groupe de Gérald Baticle avant le match crucial face aux Îles Féroé. Une reconnaissance rare pour un portier des Canaris.

Le FC Nantes a reçu une excellente nouvelle en cette trêve internationale : Alexis Mirbach vient d’être appelé en équipe de France Espoirs. Le jeune gardien des Canaris profite du forfait de Robin Risser, touché à la tête, pour intégrer le groupe dirigé par Gérald Baticle.

Une convocation qui récompense les progrès du portier, régulièrement décisif cette saison avec le FC Nantes. Mirbach rejoindra la sélection des Bleuets ce dimanche à Grenoble, où l’équipe prépare son prochain rendez-vous : un déplacement face aux Îles Féroé, lundi à 21h, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2027.

Pour le FC Nantes, cette sélection est un signal fort. Le club, souvent mis en avant pour sa formation, voit l’un de ses jeunes talents reconnaître son potentiel au niveau international. Pour Mirbach, c’est une opportunité en or : intégrer le groupe Espoirs, montrer sa valeur, se mesurer à l’exigence du haut niveau… et peut-être bousculer la hiérarchie. Du côté du RC Lens, plus de peur que de mal pour Risser, écarté par le staff des Bleuets par précaution.