RC Lens : une première indication est tombée pour la présence de Risser face à Strasbourg

Sorti très tôt lors du match de l’équipe de France Espoirs face à la Suisse, Robin Risser a rapidement inquiété les supporters du RC Lens. Mais le portier lensois va mieux.

Vendredi soir, lors du match opposant la Suisse à l’équipe de France Espoirs, Robin Risser a été contraint de quitter le terrain après seulement quelques minutes de jeu, suite à un choc à la tête. Le gardien tricolore, pourtant désireux de poursuivre la rencontre, a été remplacé à la 7e minute par mesure de précaution.

Une sortie par précaution

En effet, le début de la rencontre a été marqué par un contact brutal : moins d’une minute après le coup d’envoi, Risser est entré en collision avec un joueur suisse en pleine course. Immédiatement, il est resté au sol, visiblement sonné. Le temps de se remettre, il a rassuré le staff médical en indiquant se sentir capable de continuer le match. Cependant, quelques instants plus tard, les médecins ont préféré le préserver, craignant un risque de commotion cérébrale, et ont pris la décision de le sortir du terrain.

Cette sortie prématurée n’a pas été facile pour le gardien lensois. Sur le banc, on a pu constater sa frustration, nourrie par son instinct compétitif et son envie de défendre les couleurs françaises. Mais la prudence prime, surtout lorsqu’il s’agit de chocs à la tête, où les conséquences peuvent être sérieuses et durables.

Risser pourrait rejouer dès lundi

Après son remplacement, le portier a passé différents tests médicaux afin de s’assurer qu’aucune blessure grave n’était présente. Quelques instants plus tard, il est réapparu sur le banc, visiblement soulagé et en meilleure forme, ce qui a rassuré le staff et les supporters. Mais aussi le RC Lens, qui a besoin de son gardien titulaire pour le choc face à Strasbourg, dès le retour de la trêve.

Et d’après les informations relayées par L’Equipe, s’il dispose d’un avis médical favorable, Robin Risser pourrait être opérationnel dès lundi pour le match de qualification face aux Îles Féroé à Grenoble. Une nouvelle qui représente un soulagement pour l’équipe nationale, déjà privée de Guillaume Restes, mais qui peut aussi rassurer le RC Lens.