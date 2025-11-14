RC Lens : Robin Risser tient sa revanche sur le RC Strasbourg

Le jeune portier du RC Lens réalise un très bon début de saison. Ses stats en attestent…

Le RC Lens réalise un début de saison canon et il peut se vanter d’avoir réussi son dernier Mercato. Parmi les bonnes pioches, il y a son gardien Robin Risser, arrivé de Strasbourg qui l’avait poussé vers la sortie afin de faire de Mike Penders son titulaire.

Risser a de meilleures stats avec le RC Lens que Penders au RC Strasbourg

Or, Risser, à 20 ans, montre avec le RCL qu’il est plein d’avenir et déjà très performant. Ses stats le montrent. Risser affiche ainsi une balance positive de 4,13 buts évités. Il est le troisième meilleur gardien de Ligue 1 dans ce registre derrière Hervé Koffi (Angers, 5,62) et Berke Özer (Lille, 4,87). Et avec 73,91% d’arrêts, le plus haut total en Ligue 1, il est le deuxième meilleur gardien U23 du Top 5 européen derrière Robin Roefs de Sunderland (80%). Mike Penders, avec Strasbourg est à 69,57%… (avec Foot Mercato)