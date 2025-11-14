RC Lens : coup dur pour Robin Risser avec les Espoirs !

Le gardien du RC Lens s’est blessé ce soir avec l’équipe de France Espoirs…

La rencontre comptant pour les qualifications de l’Euro Espoirs (groupe C), entre la Suisse et la France a été donné à 19h30 au stade de la Tuilière, à Lausanne. Et au bout de 2 minutes de jeu, Robin Risser a subi un choc avec un attaquant suisse.

Risser remplacé avec les Bleuets

Cela l’a contraint à céder sa place quelques minutes plus tôt. Risser voulait rester sur le terrain, mais il n’avait pas complètement repris ses esprits et après l’intervention des soigneurs, Risser a été obligé de céder sa place à Ewen Jaouen, le portier rémois.