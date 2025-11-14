RC Lens : coup dur pour Robin Risser avec les Espoirs !
Laurent Hess
14 novembre 2025
Le gardien du RC Lens s’est blessé ce soir avec l’équipe de France Espoirs…
La rencontre comptant pour les qualifications de l’Euro Espoirs (groupe C), entre la Suisse et la France a été donné à 19h30 au stade de la Tuilière, à Lausanne. Et au bout de 2 minutes de jeu, Robin Risser a subi un choc avec un attaquant suisse.
Risser remplacé avec les Bleuets
Cela l’a contraint à céder sa place quelques minutes plus tôt. Risser voulait rester sur le terrain, mais il n’avait pas complètement repris ses esprits et après l’intervention des soigneurs, Risser a été obligé de céder sa place à Ewen Jaouen, le portier rémois.