FC Nantes – Mercato : Des anciens nantais de retour pour sauver le club de la Ligue 2 ?

Le FC Nantes joue gros cet hiver. Englué dans une saison encore une fois délicate, le club doit absolument se renforcer pour éviter une fin d’exercice sous tension… voire catastrophique.

Dans notre talkshow spécial mercato, diffusé ce week-end, la rédaction de But! a évoqué plusieurs pistes crédibles pour relever les Canaris dont deux anciens de la maison, capables d’apporter du caractère, de l’expérience… et un peu de sérénité dans un contexte explosif.

Kader Bamba, un retour low-cost mais à forte valeur ajoutée ?

À 31 ans, Kader Bamba évolue aujourd’hui à Clermont et affiche une valeur marchande d’à peine un million d’euros.

Un profil abordable, mais surtout un joueur qui connaît la maison nantaise, le club, l’environnement, les exigences.

L’idée serait simple : encadrer les jeunes qui montent en puissance, comme Herba Guirassy ou Yassine Benhattab, tout en apportant un peu de percussion et d’expérience dans un secteur offensif trop irrégulier.

Bamba ne viendrait pas pour être la star, mais pour stabiliser, rassurer, guider et parfois, ce sont ces profils-là qui font la différence dans une lutte pour le maintien.

Abdoulaye Touré : le renfort musclé dont le milieu a besoin

Au milieu, la situation est encore plus urgente. L’équipe manque de densité, de volume, d’impact.

C’est là qu’entre en scène un autre ancien Nantais : Abdoulaye Touré, aujourd’hui au Havre.

Valorisé à environ 3 millions d’euros, Touré offrirait au FCN ce qu’il n’a jamais vraiment réussi à retrouver depuis son départ :

de la puissance,

de la récupération,

de l’expérience Ligue 1,

et surtout un apport immédiat.

Dans un hiver où les finances seront limitées, miser sur un joueur déjà adapté au championnat, au rythme, au contexte, semble être une piste aussi réaliste que pertinente.

Deux idées… pour un mercato compliqué

Soyons clairs : l’hiver sera délicat pour Nantes. Les finances sont tendues, les opportunités rares, et chaque euro devra être dépensé intelligemment.

C’est précisément pour cela que les retours de Bamba et Touré apparaissent comme des idées à la fois raisonnables et potentiellement très utiles.

Ils ne coûteraient pas cher, ils apporteraient tout de suite, et surtout… ce sont deux joueurs qui connaissent par cœur l’atmosphère si particulière de la Beaujoire.