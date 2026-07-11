FC Nantes Mercato : nouveau coup dur pour l’arrivée de Mathieu Cafaro

Alors que le FC Nantes avance sur plusieurs dossiers offensifs, la piste menant à Mathieu Cafaro reste compliquée.

Le FC Nantes avance ses pions pour renforcer son animation offensive et a placé Mathieu Cafaro parmi ses dossiers prioritaires. Le milieu offensif de 29 ans, passé par Toulouse, Reims, le Standard de Liège et l’AS Saint-Étienne, correspond au profil recherché par la direction nantaise et le staff technique. Les Canaris apprécient notamment son expérience du haut niveau et sa capacité à évoluer sur les côtés comme dans un rôle plus axial.

Sous contrat avec le Paris FC, Mathieu Cafaro représente toutefois une opération qui dépendra de la position du club parisien. Arrivé en janvier 2025 en provenance de l’ASSE, le joueur s’est engagé jusqu’en 2027 avec le PFC. Nantes espère profiter d’une éventuelle ouverture pour convaincre le club francilien de le libérer et lui proposer un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.

Cafaro intéresse de nombreux clubs

Mais le dossier est loin d’être simple pour les dirigeants nantais. Cafaro conserve une certaine cote sur le marché et plusieurs clubs se seraient positionnés sur son profil, ce qui pourrait compliquer l’opération selon Ouest-France. Son expérience pourrait pourtant être un atout majeur pour le FCN, qui cherche des joueurs capables d’apporter immédiatement de la créativité et de l’efficacité dans le dernier tiers du terrain. L’ancien Stéphanois reste ainsi une piste chaude, mais encore incertaine à ce stade.

En parallèle, Nantes continue d’avancer sur d’autres renforts offensifs, avec notamment la piste menant à Killian Corredor. Mais le recrutement d’un joueur comme Cafaro apparaît comme un chantier stratégique pour les Canaris, désireux de construire un effectif plus compétitif. Les prochaines semaines devraient être décisives pour savoir si le FC Nantes parvient à convaincre le Paris FC et le joueur de poursuivre l’aventure sur les bords de l’Erdre.