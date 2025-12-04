PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement
Stade Rennais : Beye lance le mercato d'hiver, des cadres sont en danger !

Habib Beye (Stade Rennais)
William Tertrin
4 décembre 2025

En conférence de presse, Habib Beye a évoqué le mercato hivernal du Stade Rennais, qui devrait être calme, même si certains cadres pourraient aller voir ailleurs.

Le Stade Rennais ne prévoit pas une grande agitation durant le mercato d’hiver qui s’ouvrira début janvier, mais le club n’exclut pas quelques retouches. Avant le déplacement à Paris pour affronter le PSG, Habib Beye a expliqué que d’éventuels mouvements dépendraient surtout des velléités de départ de certains joueurs en manque de temps de jeu.

Blas et Fofana mis dehors ?

Le coach a indiqué que la réflexion se faisait en concertation avec la direction : « On en discute avec le directeur sportif et le président. Il y aura des choix à faire sur la globalité de l’effectif. On ne bougera que selon la logique des départs, et sur les arrivées on regardera selon nos besoins. »

Beye ne ferme donc pas la porte à des changements, mais ceux-ci découleraient d’abord de départs potentiels. Les situations de cadres peu utilisés, comme Ludovic Blas ou Seko Fofana, seront scrutées. Sans citer de noms, il a rappelé : « Il y a des joueurs cadres qui jouent moins, il faut aussi regarder leur statut, et il peut y avoir un désir pour eux d’aller voir ailleurs, ou une volonté mutuelle d’aller en ce sens, et on sera obligé d’en discuter. »

« Une volonté d’ajuster ce groupe »

Même si l’entraîneur anticipe un marché calme, il admet qu’une légère évolution est possible : « Je pense que ce mercato sera assez calme, mais il y a quand même une volonté d’ajuster ce groupe et de faire des choix pour que cette équipe soit meilleure, qu’il y ait peut-être une forme de régénération à travers une ou deux arrivées. »

Beye a également justifié de nouveau la décision estivale d’avoir un effectif volontairement réduit, estimant que ce modèle favorise l’émergence des jeunes talents : « La signature chez les pros de Legendre cette semaine, le fait qu’on ait Limon tous les jours à l’entraînement, ou d’autres jeunes, c’est pour moi essentiel à ce qu’est le Stade Rennais. On ne viendra pas boucher les perspectives et la place de ces jeunes en allant chercher 4, 5 joueurs qui gonfleraient le groupe. Sans Coupe d’Europe, en gérant bien aussi la logique des blessures comme c’est le cas jusqu’ici, on doit être capable de travailler avec ce groupe restreint. »

En résumé, le club rennais s’oriente vers un mercato hivernal minimaliste, structuré autour d’éventuels départs et ciblé sur une ou deux arrivées destinées à renforcer l’équipe sans compromettre la progression des jeunes.

Tous propos rapportés par Ouest-France.

