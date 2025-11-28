Stade Rennais : Deux joueurs sur la sellette, Habib Beye tranche dans le vif !

Au Stade Rennais, l’ère Habib Beye commence fort… et surtout sans concessions. À l’approche du match contre Metz, le technicien sénégalais prépare un coup de tonnerre : Seko Fofana et Ludovic Blas pourraient être laissés en tribunes. Pas de blessure, pas de gestion physique : un choix sportif fort, signe que le coach rennais veut reprendre le contrôle total du vestiaire.

Fofana et Blas, victimes d’un lien distendu avec le coach

Selon les informations qui circulent autour du club breton, la relation entre Habib Beye et les deux milieux se serait clairement refroidie. Le message est limpide : les attitudes récentes ne correspondent pas aux exigences du coach. Travail, implication, esprit collectif… le nouvel homme fort de Rennes n’est visiblement pas prêt à transiger.

Ludovic Blas, irrégulier depuis plusieurs semaines, et Seko Fofana, dont l’impact est jugé insuffisant, pourraient donc payer le prix de cette exigence retrouvée.

Un choix musclé pour relancer le groupe

En écartant deux joueurs majeurs sur le papier Beye envoie un signal puissant à tout le vestiaire : la place se gagne, elle ne se mérite pas sur le CV. Le coach veut un groupe aligné, concentré, et surtout capable de répondre à ses standards d’intensité pour relancer la saison rennaise.

Une manière d’installer son autorité… et de faire comprendre que personne n’est intouchable.

Un départ dès cet hiver ?

Leur avenir s’obscurit. À Rennes, on ne cache plus que le mercato hivernal pourrait servir à rééquilibrer l’effectif et à renforcer une équipe qui vise la qualification européenne en fin de saison. Dans ce contexte, Blas et Fofana, sous pression et en perte de crédit, pourraient faire partie des sacrifiés de janvier.

Des départs qui permettraient au club breton de faire de la place à des joueurs davantage en phase avec la méthode Beye : rigueur, solidarité, engagement total.

Rennes se transforme… et Beye impose sa patte

Une chose est sûre : Habib Beye ne perd pas de temps. Son passage au club pourrait marquer un tournant important dans la gestion sportive rennaise. Les décisions fortes s’enchaînent, les statuts ne protègent plus, et le message est clair : seuls les joueurs prêts à se battre pour le collectif feront partie de l’aventure.

Le match contre Metz pourrait être le premier véritable révélateur de cette nouvelle ère rennaise.