Stade Rennais : 3 départs programmés pour cet été qui peuvent rapporter gros !

Le Stade Rennais avance déjà ses pions sur le mercato. Après l’arrivée d’Adrien Thomasson, le club breton s’apprête à boucler une deuxième recrue avec Gonçalo Oliveira, jeune talent attendu en provenance du Benfica contre environ 3,5 millions d’euros. Un signe clair : Rennes veut reconstruire vite, mais aussi intelligemment.

Pour financer cette nouvelle dynamique, plusieurs départs pourraient intervenir dans les prochaines semaines. Et trois dossiers retiennent particulièrement l’attention : Breel Embolo, Ludovic Blas et Yassir Zabiri. Trois situations différentes, mais un même enjeu pour la direction rennaise : alléger l’effectif, récupérer des liquidités et permettre à Franck Haise de repartir avec un groupe plus cohérent.

Breel Embolo, un gros chèque possible après la Coupe du Monde

Arrivé avec un statut important, Breel Embolo pourrait déjà voir son avenir s’écrire loin de Rennes. L’attaquant suisse, valorisé autour de 15 millions d’euros, se retrouve dans une situation délicate. Malgré une belle saison, son rôle de doublure dans l’axe interroge la direction rennaise.

À 29 ans, Embolo a besoin de temps de jeu, de responsabilités et d’un projet dans lequel il peut être au centre de l’attaque. Rennes, de son côté, ne peut pas forcément se permettre de conserver un joueur à forte valeur marchande s’il n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable.

Son avenir devrait notamment être réévalué après la Coupe du Monde. Une bonne compétition pourrait faire grimper sa cote et offrir au Stade Rennais une belle opportunité de vente. Dans un mercato où les attaquants expérimentés restent très recherchés, Embolo peut représenter l’un des dossiers les plus rentables de l’été breton.

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Son statut de doublure axiale pousse la direction rennaise à réfléchir à son avenir après la CDM.



Malgré une belle saison, le joueur de 29 ans pourrait changer d'air cet été.



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Ludovic Blas veut rester, mais Rennes peut être tenté

Le cas Ludovic Blas est plus subtil. Le milieu offensif de 28 ans n’a pas réalisé une saison pleine, avec 5 buts et 4 passes décisives. Des statistiques correctes, mais insuffisantes pour un joueur dont on attendait davantage dans l’animation offensive rennaise.

Estimé à environ 10 millions d’euros, Blas garde pourtant une belle cote sur le marché. Plusieurs clubs continueraient de surveiller sa situation, preuve que son talent reste reconnu malgré une saison en dents de scie.

Selon Ouest-France, le joueur aurait clairement exprimé son envie de poursuivre l’aventure au Stade Rennais. Il ne serait donc pas dans une logique de départ. Mais la question est ailleurs : Rennes peut-il vraiment fermer la porte si une offre intéressante arrive ?

Dans un effectif en reconstruction, chaque dossier sera étudié. Blas reste un joueur important, mais il fait aussi partie des éléments susceptibles de rapporter une somme significative. Si le club souhaite remodeler son secteur offensif, son avenir pourrait rapidement devenir un sujet brûlant.

Yassir Zabiri, déjà vers un départ pour se relancer

Le dossier Yassir Zabiri ressemble, lui, à un échec express. Recruté pour environ 10 millions d’euros cet hiver, l’attaquant marocain n’a quasiment pas eu l’occasion de s’imposer en Bretagne. Quelques minutes jouées, une adaptation compliquée, et déjà un avenir bouché.

Arrivé avec l’étiquette de grand espoir marocain, Zabiri s’est heurté à la réalité de la Ligue 1. Un championnat intense, physique, exigeant, dans lequel il n’a pas encore trouvé ses repères. Le staff de Franck Haise ne compterait plus vraiment sur lui à court terme.

Pour Rennes, l’objectif n’est pas forcément de le vendre immédiatement à perte, mais plutôt de lui trouver une solution intelligente. Un prêt pourrait être privilégié afin de lui permettre d’enchaîner les matchs, de progresser et de revenir plus fort. Mais son départ semble aujourd’hui déjà programmé.

Rennes veut vendre pour mieux reconstruire

Ces trois dossiers illustrent parfaitement la stratégie rennaise de l’été. Le club breton ne veut pas seulement empiler les recrues. Il veut aussi corriger les déséquilibres de son effectif, faire de la place et récupérer des moyens financiers.

Avec Embolo, Rennes peut espérer une vente importante. Avec Blas, le club dispose d’un joueur encore coté, même si sa volonté est de rester. Avec Zabiri, l’idée serait davantage de sauver un investissement en lui permettant de se relancer ailleurs.

En parallèle, l’arrivée attendue de Gonçalo Oliveira montre que Rennes continue de miser sur des profils jeunes et à potentiel. Après Thomasson, le club breton veut mélanger expérience, talent et projection vers l’avenir.

Un été décisif pour Franck Haise

Pour Franck Haise, ce mercato sera déterminant. Le technicien rennais aura besoin d’un groupe plus lisible, plus équilibré et mieux adapté à ses idées. Les départs pourraient donc compter autant que les arrivées.

Le Stade Rennais possède plusieurs joueurs à forte valeur marchande, mais devra faire les bons choix. Vendre trop vite pourrait affaiblir l’équipe. Ne pas vendre certains éléments pourrait aussi bloquer la reconstruction.

Embolo, Blas et Zabiri symbolisent trois décisions importantes à venir. Trois joueurs, trois situations, mais un même objectif pour Rennes : réussir un mercato capable de relancer le club après une saison frustrante. Et si tout s’enchaîne bien, ces départs pourraient rapporter gros tout en ouvrant la voie à un nouveau cycle ambitieux.