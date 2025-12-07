OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !
Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !

Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !
William Tertrin
7 décembre 2025

Le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur un joueur qui a provoqué un énorme agacement du côté de l’OM il y a quelques semaines.

Au cœur d’un mercato hivernal déjà bouillonnant, le nom d’Ederson (26 ans) s’invite avec insistance dans la cour des grands d’Europe. Alors que ses prestations font saliver les recruteurs, le FC Barcelone avance ses pions sur un joueur qui déchaîne les passions… surtout à Marseille, où son récent exploit sous le maillot de l’Atalanta laisse un souvenir amer.

Le FC Barcelone sur les traces d’Ederson

Le Barça ne cache plus son admiration pour Ederson, le brésilien à la cote en pleine ascension. Le staff catalan souhaite renforcer son entrejeu et cible un profil aussi athlétique que polyvalent. Dans ce contexte, l’attractivité du club blaugrana et l’expérience européenne du joueur composent un scénario idéal pour une arrivée spectaculaire sur la scène espagnole.

Quand Ederson fait basculer l’OM dans la polémique

Le dernier affrontement entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta, le 5 novembre dernier en Ligue des Champions, a changé le destin d’Ederson en France. Son but inscrit dans les ultimes secondes du match a offert la victoire à son équipe, déclenchant l’ire du Vélodrome. Coupable d’une main dans sa propre surface quelques secondes avant, il aurait dû provoquer un penalty pour l’OM, mais l’arbitre en a décidé autrement. Il n’en fallait pas plus pour que l’international brésilien devienne le symbole d’une rivalité exacerbée — et la cible des supporters phocéens, toujours remontés contre le héros malvenu du soir.

Les géants européens aussi sur le coup

L’intérêt catalan s’inscrit dans une lutte ouverte. Sur la scène du marché des transferts, plusieurs mastodontes s’activent également pour attirer Ederson, sous contrat jusqu’en 2027 et valorisé à 45 millions d’euros par Transfermarkt. Selon Ekrem Konur : l’Inter Milan, l’AC Milan et l’Atlético Madrid surveillent la situation avec vigilance, évaluant chaque mouvement dans l’ombre. Le profil du brésilien attise les convoitises et fait monter la pression sur les dirigeants de l’Atalanta, bien conscients du potentiel envol de leur joueur.

L’Atalanta campe sur ses positions

Pour l’instant, l’état-major de l’Atalanta ferme la porte : aucun départ d’Ederson n’est envisagé lors du mercato hivernal. Face au ballet des prétendants, le club italien joue la montre, décidé à conserver son atout majeur pour la seconde moitié de la saison. Mais plus les offres se font pressantes, plus l’équation se complique, promettant de nombreux rebondissements d’ici la clôture des transactions.

FC Barcelone Mercato OM

