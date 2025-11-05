L’Olympique de Marseille s’est incliné au Vélodrome face à l’Atalanta Bergame après une erreur arbitrale manifeste (0-1). Les notes.

Geronimo Rulli 5

L’Argentin est passé par tous les états en première période : une première intervention devant Lookman (7e) avant de provoquer un penalty et de le détourner dans la foulée devant Charles De Ketelaere (14e). Il ne peut rien sur le but bergamasque.

Benjamin Pavard 5

Auteur d’un début de match poussif, à l’image de son équipe, on a peu vu l’international tricolore dans les lancements de jeu. Benjamin Pavard a toutefois fait le travail plutôt proprement.

CJ Egan-Riley 5

Bousculé en début de match, CJ Egan Riley a gardé le cap et même tenté une roulette risquée devant sa défense (17e). Remplacé par Angel Gomes (78e), qui a écrasé une frappe devant la surface (79e) et a globalement ralenti le jeu.

Nayef Aguerd 6

Forfait de dernière minute à Auxerre, Nayef Aguerd a totalement rassuré sur son état de forme. Solide au duel, le Marocain a coupé pas mal d’incursions adverses également bien suppléé Garcia sur son côté gauche.

Amir Murillo 5

Le Panaméen a parfois souffert devant les montées à contretemps de Davide Zappacosta mais il a gardé le cap en tentant d’accélérer le jeu sur le côté droit. Un centre parfait pour Vaz, qui a tergiversé seul au point de penalty (88e).

Ulisses Garcia 4

Le piston gauche suisse n’a pas compté ses efforts mais il n’a pas toujours bien su gérer la profondeur sur son côté. Absent au marquage sur cette tête de Raoul Bellanova (47e). À sa décharge, on a senti qu’il manque de rythme de manière logique.

Pierre-Emile Höjbjerg 6

Un premier impact qui a lancé son match (5e) mais un incroyable manqué alors qu’il avait le but face à lui au point de penalty (31e). Le capitaine danois a été la plaque tournante du jeu marseillais mais pas assez créatif et peu aidé dans cette mission par Greenwood malgré cette belle incursion dans la surface (62e).

Matt O’Riley 6

Infatigable dans le cœur du jeu, c’est lui qui lance Aubameyang pour la première occasion marseillaise (22e). Utile en défense, comme sur ce sauvetage bien senti (31e), le Danois s’est démené comme un beau diable pour faire exister le ballon. Sans trop de succès.

Mason Greenwood 5

L’Anglais était positionné très bas, dans l’axe, dans un rôle de meneur de jeu déguisé. Ses coups de pied arrêtés ont été dangereux mais il n’a pas eu son influence habituelle.

Igor Paixao 3

Exilé et peu servi sur son aile gauche, Igor Paixao s’est bien battu mais n’a réalisé que peu de différences balle au pied. Il a tenté de se recentrer mais il a été vite pris dans le trafic. Remplacé par Robinio Vaz (71e), qui rate un but tout fait (88e).

Pierre-Emerick Aubameyang 5

À l’image de son équipe, Pierre-Emerick Aubameyang a beaucoup couru dans le vent dans l’entame. Mais c’est lui qui se crée la première occasion marseillaise, détournée par Marco Carnesecchi (22e). Le Gabonais a tenté de se dédoubler mais il a été peu suivi dans sa démarche.

Bastien AUBERT, au Vélodrome