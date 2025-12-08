Denis Bouanga, ancien dynamiteur de l’ASSE et aujourd’hui star du Los Angeles FC, pourrait bien redevenir un nom chaud dans les bureaux de l’OM au mercato.

Une piste enflammée refait surface à l’OM : Denis Bouanga (31 ans). Devenu star aux États-Unis, l’international gabonais cartonne en MLS avec des stats folles (101 buts en 152 matchs) et n’a jamais caché son amour pour le club phocéen. À Marseille, Nicolas Filhol de Football Club de Marseille a relancé le sujet sans détour. Pour lui et Media Foot, l’ancien ailier de l’ASSE coche toutes les cases pour devenir une vraie option offensive cet hiver.

Flamboyant, il capable d’occuper tous les postes devant, Bouanga est de plus proche de Pierre-Emerick Aubameyang en sélection. Il pourrait offrir à Roberto De Zerbi un profil explosif, expérimenté et immédiatement prêt à l’emploi cet hiver. Une doublure de luxe à gauche, un apport constant en profondeur… et un joueur déjà conquis par le club : difficile de faire plus attractif.

Bouanga coche toutes les cases pour l’OM

Pour autant, Bouanga n’est pas un numéro 10, mais son arrivée pourrait totalement redistribuer les rôles dans l’équipe. De Zerbi a plusieurs cartes possibles à ce poste-clé. La première mène à Mason Greenwood, dont la qualité technique et la vision du jeu en font un candidat naturel pour être recentré derrière l’attaquant. Deuxième option : Amine Gouiri, déjà testé dans ce rôle par le technicien italien. Une solution qui pourrait lui redonner de la confiance quand il sera de retour.

Bakola ou Greenwood fixé en 10 ?

Et puis, il y a l’option qui agite discrètement La Commanderie : Darryl Bakola. Le jeune meneur, brillant en Youth League récemment, pourrait profiter d’un décalage tactique offert par l’arrivée d’un ailier comme Bouanga pour s’inviter dans la rotation. Quoi qu’il en soit : un ami d’Aubameyang, un supporter assumé de l’OM, un profil taillé pour De Zerbi… Bouanga coche bien plus que des cases pour être un joli coup du mercato cet hiver. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien ailier de l’ASSE est estimé à 8 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.