ASSE Mercato : le président de Dunkerque et un proche d’Enzo Bardeli vendent la mèche pour son avenir cet hiver ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : un ex de l’ASSE devenu star et proche d’Aubameyang recruté pour dynamiser l’attaque ? 

Denis Bouanga (Los Angeles)
Bastien Aubert
8 décembre 2025

Denis Bouanga, ancien dynamiteur de l’ASSE et aujourd’hui star du Los Angeles FC, pourrait bien redevenir un nom chaud dans les bureaux de l’OM au mercato. 

Une piste enflammée refait surface à l’OM : Denis Bouanga (31 ans). Devenu star aux États-Unis, l’international gabonais cartonne en MLS avec des stats folles (101 buts en 152 matchs) et n’a jamais caché son amour pour le club phocéen. À Marseille, Nicolas Filhol de Football Club de Marseille a relancé le sujet sans détour. Pour lui et Media Foot, l’ancien ailier de l’ASSE coche toutes les cases pour devenir une vraie option offensive cet hiver. 

Flamboyant, il capable d’occuper tous les postes devant, Bouanga est de plus proche de Pierre-Emerick Aubameyang en sélection. Il pourrait offrir à Roberto De Zerbi un profil explosif, expérimenté et immédiatement prêt à l’emploi cet hiver. Une doublure de luxe à gauche, un apport constant en profondeur… et un joueur déjà conquis par le club : difficile de faire plus attractif.

Bouanga coche toutes les cases pour l’OM

Pour autant, Bouanga n’est pas un numéro 10, mais son arrivée pourrait totalement redistribuer les rôles dans l’équipe. De Zerbi a plusieurs cartes possibles à ce poste-clé. La première mène à Mason Greenwood, dont la qualité technique et la vision du jeu en font un candidat naturel pour être recentré derrière l’attaquant. Deuxième option : Amine Gouiri, déjà testé dans ce rôle par le technicien italien. Une solution qui pourrait lui redonner de la confiance quand il sera de retour. 

Bakola ou Greenwood fixé en 10 ?

Et puis, il y a l’option qui agite discrètement La Commanderie : Darryl Bakola. Le jeune meneur, brillant en Youth League récemment, pourrait profiter d’un décalage tactique offert par l’arrivée d’un ailier comme Bouanga pour s’inviter dans la rotation. Quoi qu’il en soit : un ami d’Aubameyang, un supporter assumé de l’OM, un profil taillé pour De Zerbi… Bouanga coche bien plus que des cases pour être un joli coup du mercato cet hiver. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien ailier de l’ASSE est estimé à 8 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. 

ASSEMercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

ASSE Mercato : le président de Dunkerque et un proche d’Enzo Bardeli vendent la mèche pour son avenir cet hiver ! 

Par Bastien Aubert
Florentino Pérez (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso a snobé ses joueurs après le Celta, son avenir déjà tranché par Florentino Pérez ?

Par Bastien Aubert
Denis Bouanga (Los Angeles)
ASSE...

OM Mercato : un ex de l’ASSE devenu star et proche d’Aubameyang recruté pour dynamiser l’attaque ? 

Par Bastien Aubert
Torres et Yamal au Barça
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : nouveau coup dur au Real Madrid, le FC Barcelone a ferré un buteur tombé du ciel !

Par Bastien Aubert
Dion Lopy
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le RC a soufflé un nom à l’oreille d’Habib Beye pour remplacer Seko Fofana

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro éjecté, les Kita ont lancé un mercato encore plus explosif que prévu ! 

Par Bastien Aubert
Xabi Alonso (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : après le Celta Vigo, Xabi Alonso furax et lâché par son vestiaire ? 

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca (OL)
Ligue 1...

OL : Fonseca fracasse ses joueurs après Lorient, les Gones pètent les plombs ! 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens, PSG, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 15e journée de Ligue 1

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : l’avenir d’Horneland déjà scellé par Kilmer Sports ? 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue des champions...

OM : double bonne nouvelle avant l’Union Saint-Gilloise

Par Bastien Aubert
ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte
ASSE...

ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte

Par Laurent Hess
Real Madrid – Celta Vigo (0-2) : les 3 choses à retenir du naufrage madrilène
Liga...

Real Madrid – Celta Vigo (0-2) : les 3 choses à retenir du naufrage madrilène

Par William Tertrin
FC Lorient – OL (1-0) : les notes des Lyonnais, piégés dans le filet des Merlus
Ligue 1...

FC Lorient – OL (1-0) : les notes des Lyonnais, piégés dans le filet des Merlus

Par William Tertrin
ASSE : Horneland jouera gros contre Bastia
ASSE...

ASSE : Horneland jouera gros contre Bastia

Par Laurent Hess
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

OGC Nice : Clauss tourné en ridicule après la défaite contre Angers

Par William Tertrin
Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !
FC Barcelone...

Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !

Par William Tertrin
PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi
Ligue 1...

PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi

Par William Tertrin
Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin
OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !
Bundesliga...

OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !

Par Laurent Hess
Paulo Fonseca
Ligue 1...

OL : la compo de Fonseca pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : l’avenir de Castro est scellé, Will Still très chaud pour le remplacer ?

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà
Mercato...

RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, son remplaçant idéal a échappé à l’OM !
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, son remplaçant idéal a échappé à l’OM !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet