ASSE, Stade Rennais Mercato : une piste prestigieuse se referme pour Stassin, Embolo fixé lui aussi

Alors que leurs noms circulaient du côté de la Roma, Lucas Stassin (ASSE) et Breel Embolo (Stade Rennais) ne semblent pas être des priorités pour le club italien.

La situation de Lucas Stassin s’est compliquée ces dernières semaines à l’ASSE : le jeune attaquant belge ne marque plus depuis deux mois et après avoir vu son temps de jeu baisser au profit de Joshua Duffus, il est actuellement sur le flanc à cause d’une blessure au mollet. Désireux de quitter l’ASSE cet hiver, Stassin (20 ans) est notamment dans le viseur du Paris FC et de Stuttgart, mais aussi de l’AS Rome, qui s’intéresse aussi à Breel Embolo.

La Roma veut Fabio Silva

Toutefois, la club italien ne semble pas parti pour privilégier une de ces deux cibles. D’après Sky, la Roma cible en effet Fabio Silva, le Portugais de Dortmund. Acheté 22,5 M€ l’été dernier à Wolverhampton, Fabio Silva n’a inscrit qu’1 but avec le Borussia (4 passes décisives) depuis son arrivée, mais la Roma croit en lui, et estime qu’il représente à 23 ans un bon rapport “potentiel + coût raisonnable” avec son salaire modéré (autour de 2 M€ selon la presse italienne). L’idée envisagée à Rome est celle d’un prêt avec option d’achat (plutôt qu’un achat direct coûteux), pour limiter les risques. Fabio Silva avait réalisé une bonne saison l’an dernier avec Las Palmas, prêté par les Wolves. Il avait inscrit 10 buts en Liga (3 passes décisives). Stassin et Embolo ne sont même plus des solutions de repli pour la Roma puisque les plans B et C mèneraient à Joshua Zirkzee (MU) et Yuri Alberto (Corinthians)…