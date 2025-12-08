Entre tactique critiquée, résultats mitigés et supporters lassés, l’avenir d’Eirik Horneland à l’ASSE semble plus que jamais en sursis.

Eirik Horneland ne fait plus l’unanimité à l’ASSE. Comme expliqué hier sur notre site, on se pose des questions en interne sur l’avenir du coach norvégien depuis la nouvelle défaite des Verts samedi à Dunkerque (0-1).

Le coach de l’ASSE sait déjà qu’il jouera gros ce samedi contre Bastia. Car, dans les coulisses, la direction de Kilmer Sports observe attentivement. Avec 25 millions d’euros investis au mercato estival pour bâtir un effectif capable de remonter en Ligue 1, l’exaspération grandit. Le site Jeunes Footeux confirme cette état de fait et va plus loin en jouant que la décision serait déjà actée en interne ! Une information que But Football Club ne confirme pas.

À l’ASSE, la patience a des limites

Du côté des supporters de l’ASSE, le ras-le-bol est palpable. Si le parcage stéphanois était encore plein à Dunkerque avec un tifo mémorable pour la Sainte-Barbe, l’ambiance au Chaudron s’est considérablement refroidie. Les sifflets entendus lors des derniers matchs à domicile témoignent d’une exaspération grandissante face à un discours jugé répétitif et sans innovation.

Un match décisif contre Bastia ?

Le prochain rendez-vous contre Bastia au Chaudron s’annonce donc crucial pour Horneland. L’occasion de renverser la tendance et de redonner espoir aux supporters, mais aussi de montrer à Kilmer Sports que l’ASSE peut compter sur lui. L’avenir de l’entraîneur norvégien à Saint-Étienne semble suspendu à ce match.