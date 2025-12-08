ASSE : l’avenir d’Horneland déjà scellé par Kilmer Sports ? 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : l’avenir d’Horneland déjà scellé par Kilmer Sports ? 

Eirik Horneland (ASSE)
Bastien Aubert
8 décembre 2025

Entre tactique critiquée, résultats mitigés et supporters lassés, l’avenir d’Eirik Horneland à l’ASSE semble plus que jamais en sursis. 

Eirik Horneland ne fait plus l’unanimité à l’ASSE. Comme expliqué hier sur notre site, on se pose des questions en interne sur l’avenir du coach norvégien depuis la nouvelle défaite des Verts samedi à Dunkerque (0-1).

Le coach de l’ASSE sait déjà qu’il jouera gros ce samedi contre Bastia. Car, dans les coulisses, la direction de Kilmer Sports observe attentivement. Avec 25 millions d’euros investis au mercato estival pour bâtir un effectif capable de remonter en Ligue 1, l’exaspération grandit. Le site Jeunes Footeux confirme cette état de fait et va plus loin en jouant que la décision serait déjà actée en interne ! Une information que But Football Club ne confirme pas. 

À l’ASSE, la patience a des limites 

Du côté des supporters de l’ASSE, le ras-le-bol est palpable. Si le parcage stéphanois était encore plein à Dunkerque avec un tifo mémorable pour la Sainte-Barbe, l’ambiance au Chaudron s’est considérablement refroidie. Les sifflets entendus lors des derniers matchs à domicile témoignent d’une exaspération grandissante face à un discours jugé répétitif et sans innovation.

Un match décisif contre Bastia ?

Le prochain rendez-vous contre Bastia au Chaudron s’annonce donc crucial pour Horneland. L’occasion de renverser la tendance et de redonner espoir aux supporters, mais aussi de montrer à Kilmer Sports que l’ASSE peut compter sur lui. L’avenir de l’entraîneur norvégien à Saint-Étienne semble suspendu à ce match.

ASSELigue 2
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : l’avenir d’Horneland déjà scellé par Kilmer Sports ? 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue des champions...

OM : double bonne nouvelle avant l’Union Saint-Gilloise

Par Bastien Aubert
ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte
ASSE...

ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte

Par Laurent Hess
Real Madrid – Celta Vigo (0-2) : les 3 choses à retenir du naufrage madrilène
Liga...

Real Madrid – Celta Vigo (0-2) : les 3 choses à retenir du naufrage madrilène

Par William Tertrin
FC Lorient – OL (1-0) : les notes des Lyonnais, piégés dans le filet des Merlus
Ligue 1...

FC Lorient – OL (1-0) : les notes des Lyonnais, piégés dans le filet des Merlus

Par William Tertrin
ASSE : Horneland jouera gros contre Bastia
ASSE...

ASSE : Horneland jouera gros contre Bastia

Par Laurent Hess
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

OGC Nice : Clauss tourné en ridicule après la défaite contre Angers

Par William Tertrin
Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !
FC Barcelone...

Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !

Par William Tertrin
PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi
Ligue 1...

PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi

Par William Tertrin
Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin
OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !
Bundesliga...

OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !

Par Laurent Hess
Paulo Fonseca
Ligue 1...

OL : la compo de Fonseca pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : l’avenir de Castro est scellé, Will Still très chaud pour le remplacer ?

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà
Mercato...

RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, son remplaçant idéal a échappé à l’OM !
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, son remplaçant idéal a échappé à l’OM !

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or
Mercato...

RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or

Par William Tertrin
OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?
Ligue 1...

OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland.
ASSE...

ASSE : un placardisé d’Horneland a ruiné le week-end des Verts

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : en pleine tourmente, Castro reçoit une bonne nouvelle signée par les Kita

Par William Tertrin
OM : Longoria et Benatia sont prévenus, un candidat très motivé veut leur place
Ligue 1...

OM : Longoria et Benatia sont prévenus, un candidat très motivé veut leur place

Par William Tertrin
Didier Deschamps
Mercato...

Mercato : le PSG et le Real Madrid s’arrachent une star, Deschamps intervient !

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?
Mercato...

RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro plus que jamais fragilisé, deux successeurs se dégagent

Par William Tertrin
ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant
ASSE...

ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet