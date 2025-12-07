ASSE : un placardisé d’Horneland a ruiné le week-end des Verts

Avec la défaite des pros à Dunkerque en Ligue 2 samedi soir, l’ASSE pensait se consoler grâce à ses jeunes en réserve, mais une grossière erreur de Batubinsika a offert la victoire au dernier du championnat. Les jeunes Verts, menés par Sylvain Gibert, voient leur série noire continuer en National 3.

Batubinsika, de la relégation à la bourde fatale

Exclu du groupe pro par Horneland malgré avoir été réintégré contre Annecy, puis envoyé renforcer la réserve, Batubinsika devait apporter son expérience dans un contexte tendu. Pourtant, c’est sur une mésentente avec Dodote à la 90e minute qu’il a lâché les siens. Lambert n’en demandait pas tant pour crucifier l’ASSE et sceller un quatrième revers d’affilée en N3. Les regards se sont immédiatement tournés vers le défenseur en quête de rebond, désormais coupable désigné d’un naufrage inattendu.

Une entame de match ratée, des Verts cueillis à froid

Dès le coup d’envoi, la réserve stéphanoise s’est retrouvée menée : Alouache a profité d’un flottement défensif pour ouvrir le score sur la première occasion du Moulins Yzeure Foot (12e). À domicile, les Verts ont galvaudé leurs munitions dans une première période brouillonne : Pedro a manqué le cadre (35e) et Eymard a frôlé l’égalisation juste avant la pause. Mais la réaction est restée trop timide.

Composition, tentatives et espoirs vite douchés

Avec le retour d’Agesilas en seconde période, l’ASSE a semblé retrouver un peu d’allant. Touré a évité le break sur coup franc et Pedro a cru égaliser avant qu’un but ne lui soit refusé pour hors-jeu. À dix minutes du terme, Othman a relancé le suspense sur penalty (80e). Le groupe avait alors toutes les cartes pour inverser le scénario… jusqu’au coup de massue signé Batubinsika–Dodote dans la surface.

Crise de confiance et interrogations en série

La défaite face au dernier de la poule plonge un peu plus les Verts dans le doute, malgré une composition censée apporter de la solidité.

Tous les regards se tournent désormais vers le déplacement à Jura Sud. Pour la réserve de l’ASSE, ce sera un tournant : réaction d’orgueil attendue ou plongée prolongée dans la crise. Du côté des pros, il faudra repartir de l’avant avec la réception de Bastia samedi prochain. Face au dernier du championnat, interdiction de se louper, comme les jeunes ce dimanche…