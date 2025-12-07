OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : un placardisé d’Horneland a ruiné le week-end des Verts

L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland.
William Tertrin
7 décembre 2025

Avec la défaite des pros à Dunkerque en Ligue 2 samedi soir, l’ASSE pensait se consoler grâce à ses jeunes en réserve, mais une grossière erreur de Batubinsika a offert la victoire au dernier du championnat. Les jeunes Verts, menés par Sylvain Gibert, voient leur série noire continuer en National 3.

Batubinsika, de la relégation à la bourde fatale

Exclu du groupe pro par Horneland malgré avoir été réintégré contre Annecy, puis envoyé renforcer la réserve, Batubinsika devait apporter son expérience dans un contexte tendu. Pourtant, c’est sur une mésentente avec Dodote à la 90e minute qu’il a lâché les siens. Lambert n’en demandait pas tant pour crucifier l’ASSE et sceller un quatrième revers d’affilée en N3. Les regards se sont immédiatement tournés vers le défenseur en quête de rebond, désormais coupable désigné d’un naufrage inattendu.

Une entame de match ratée, des Verts cueillis à froid

Dès le coup d’envoi, la réserve stéphanoise s’est retrouvée menée : Alouache a profité d’un flottement défensif pour ouvrir le score sur la première occasion du Moulins Yzeure Foot (12e). À domicile, les Verts ont galvaudé leurs munitions dans une première période brouillonne : Pedro a manqué le cadre (35e) et Eymard a frôlé l’égalisation juste avant la pause. Mais la réaction est restée trop timide.

Composition, tentatives et espoirs vite douchés

Avec le retour d’Agesilas en seconde période, l’ASSE a semblé retrouver un peu d’allant. Touré a évité le break sur coup franc et Pedro a cru égaliser avant qu’un but ne lui soit refusé pour hors-jeu. À dix minutes du terme, Othman a relancé le suspense sur penalty (80e). Le groupe avait alors toutes les cartes pour inverser le scénario… jusqu’au coup de massue signé Batubinsika–Dodote dans la surface.

Crise de confiance et interrogations en série

La défaite face au dernier de la poule plonge un peu plus les Verts dans le doute, malgré une composition censée apporter de la solidité.

Tous les regards se tournent désormais vers le déplacement à Jura Sud. Pour la réserve de l’ASSE, ce sera un tournant : réaction d’orgueil attendue ou plongée prolongée dans la crise. Du côté des pros, il faudra repartir de l’avant avec la réception de Bastia samedi prochain. Face au dernier du championnat, interdiction de se louper, comme les jeunes ce dimanche…

ASSELigue 2

Les plus lus

OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?
Ligue 1...

OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland.
ASSE...

ASSE : un placardisé d’Horneland a ruiné le week-end des Verts

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : en pleine tourmente, Castro reçoit une bonne nouvelle signée par les Kita

Par William Tertrin
OM : un candidat très motivé postule pour prendre la place de Longoria et Benatia
Ligue 1...

OM : un candidat très motivé postule pour prendre la place de Longoria et Benatia

Par William Tertrin
Didier Deschamps
Mercato...

Mercato : le PSG et le Real Madrid s’arrachent une star, Deschamps intervient !

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?
Mercato...

RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro plus que jamais fragilisé, deux successeurs se dégagent

Par William Tertrin
ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant
ASSE...

ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant

Par Laurent Hess
ASSE, Stade Rennais Mercato : une piste prestigieuse se referme pour Stassin, Embolo fixé lui aussi
ASSE...

ASSE, Stade Rennais Mercato : une piste prestigieuse se referme pour Stassin, Embolo fixé lui aussi

Par Laurent Hess
OM : le premier renfort hivernal de De Zerbi est connu, l’Italien en est déjà mordu !
Ligue 1...

OM : le premier renfort hivernal de De Zerbi est connu, l’Italien en est déjà mordu !

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Lamine Yamal réécrit l’histoire, son nouveau record éclipsé par le comportement honteux de son père
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal réécrit l’histoire, son nouveau record éclipsé par le comportement honteux de son père

Par Laurent Hess
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Mais qu’en pensent Tanenbaum et Gazidis ? »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Mais qu’en pensent Tanenbaum et Gazidis ? »

Par Laurent Hess
Equipe de France : un chouchou de Deschamps se fait défoncer par son coach, c’est vraiment violent !
Equipe de France...

Equipe de France : un chouchou de Deschamps se fait défoncer par son coach, c’est vraiment violent !

Par Laurent Hess
FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit

Par Laurent Hess
LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)
Ligue 1...

LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)

Par Laurent Hess
RC Lens : Sage est l’égal de Bielsa (ex OM), ça sent bon la Ligue des champions pour les Sang et Or !
Ligue 1...

RC Lens : Sage est l’égal de Bielsa (ex OM), ça sent bon la Ligue des champions pour les Sang et Or !

Par Laurent Hess
OM : Les Mbappé pourrissent l’OM, Genesio s’amuse de De Zerbi
Ligue 1...

OM : Les Mbappé pourrissent l’OM, Genesio s’amuse de De Zerbi

Par Laurent Hess
FC Nantes : les joueurs s’agacent et supplient Kita, l’attitude des Ultras surprend
FC Nantes...

FC Nantes : les joueurs s’agacent et supplient Kita, l’attitude des Ultras surprend

Par Laurent Hess
PSG – Stade Rennais : Safonov envoie un message à Chevalier et Luis Enrique, Esteban Lepaul bluffé
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Safonov envoie un message à Chevalier et Luis Enrique, Esteban Lepaul bluffé

Par Laurent Hess
ASSE : les Ultras stéphanois ont mis le feu à Dunkerque avec un tifo mémorable ! (vidéo)
ASSE...

ASSE : les Ultras stéphanois ont mis le feu à Dunkerque avec un tifo mémorable ! (vidéo)

Par Laurent Hess
PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !

Par Laurent Hess
Betis Séville – FC Barcelone : provocations, doigts d’honneur et expulsion… le père de Lamine Yamal s’est fait remarquer en tribunes (vidéo)
FC Barcelone...

Betis Séville – FC Barcelone : provocations, doigts d’honneur et expulsion… le père de Lamine Yamal s’est fait remarquer en tribunes (vidéo)

Par Laurent Hess
L'attaquant nigérian Victor Osimhen sous le maillot de Galatasaray.
Mercato...

Osimhen avec Mbappé au Real Madrid, on prend ou pas ?

Par Raphaël Nouet
Dunkerque – ASSE : les notes des Verts
ASSE...

Dunkerque – ASSE : les notes des Verts

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet