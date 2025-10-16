ASSE : Eirik Horneland annonce le retour de Batubinsika et fait le point sur son groupe !

À deux jours du déplacement de l’AS Saint-Étienne face au Mans, Eirik Horneland a livré les dernières nouvelles de son effectif.

Le technicien stéphanois peut souffler : tous les internationaux sont rentrés en forme. « À part Dylan Batubinsika, de retour demain, tout le monde est là. Ils sont également en forme, c’est bien ! », a confié le coach en conférence de presse.

Une bonne nouvelle pour les Verts, même si Chico Lamba manquera à l’appel. Opéré récemment, le défenseur sera absent pour une période encore difficile à estimer. Maxime Bernauer qui est suspendu manquera également à l’appel pour ce match…

Côté positif, Luan Gadegbeku a repris l’entraînement collectif, tandis que Lassana Traoré devrait retrouver les séances dès la semaine prochaine.

Horneland pourra donc compter sur un groupe presque au complet pour ce rendez-vous important, alors que les Stéphanois cherchent à enchaîner et recoller au haut du classement.