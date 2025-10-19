ASSE : la boulette hallucinante de Batubinsika en réserve, un but venu d’une autre planète !

Écarté du groupe professionnel, Dylan Batubinsika (29 ans) a retrouvé du temps de jeu ce dimanche avec l’équipe B de l’AS Saint-Étienne en passant par toutes les émotions…

Écarté du groupe professionnel cette saison, Dylan Batubinsika a retrouvé du temps de jeu ce dimanche avec l’équipe réserve de l’AS Saint-Étienne. Une rencontre mouvementée pour le défenseur de 29 ans, qui a vécu une soirée pour le moins contrastée face à Romorantin (1-1).

Dès la première mi-temps, Batubinsika s’est rendu coupable d’une relance catastrophique dans son propre camp. Son erreur a offert au joueur de Romorantin une occasion improbable, conclue par un lob sensationnel du milieu de terrain. Un but stratosphérique qui a laissé Brice Maubleu impuissant et le public médusé.

Batubinsika se troue puis égalise !

Malgré cette grosse boulette, le Léopard n’a pas sombré. Au contraire, il s’est racheté après la pause en égalisant pour les Verts d’une belle frappe, permettant à l’ASSE 2 d’arracher un nul mérité.

La réserve stéphanoise, composée notamment de Maubleu, Eymard, El Jamali, Duffus et Old, empoche ainsi un point important en N3. Une rencontre où Batubinsika aura donc tout connu : la maladresse, la rédemption et un scénario digne d’un résumé viral sur les réseaux sociaux.