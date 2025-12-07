ASSE : Horneland jouera gros contre Bastia

L’ASSE a concédé sa 5e défaite de la saison hier soir à Dunkerque (0-1). Pour Eirik Horneland, le match face à Bastia le week-end prochain s’annonce capital.

L’ASSE a concédé hier soir à Dunkerque sa 5e défaite de la saison. Un but d’Enzo Bardeli a suffi à l’USLD pour s’imposer et à l’issue de la rencontre, Eirik Horneland a reconnu que le bilan de l’ASSE était insuffisant. « On n’est pas du tout là où j’espérais être et là où on devrait être en termes de performance », a-t-il glissé, avant de se tourner vers la réception de Bastia. « Il l faudra impérativement trois points pour rester au contact », a-t-il glissé. Une obligation de résultat qui le concernera tout particulièrement, la patience de Kilmer Sports à son égard ayant sans doute ses limites…

Horneland avait sauvé sa place à Troyes

Selon nos informations, Eirik Horneland a perdu du crédit auprès de ses dirigeants. Le Norvégien n’avait pas été capable de maintenir l’ASSE en Ligue 1 la saison passée, et il ne parvient pas cette saison à installer l’équipe sur le toit de la Ligue 2 malgré le plus gros budget du championnat et 23 M€ investis cet été par KSV sur le Mercato. Des points de désaccord sont intervenus entre Horneland et sa direction, notamment sur certains choix de joueurs. Sa réticence à faire tourner son attaque, quand il laissait Joshua Duffus et Irvin Cardona sur le banc il y a quelques semaines avait incité Ivan Gazidis à intervenir. Une remise en cause qu’Horneland aurait su endiguer grâce à la victoire à Troyes (3-2). Celle-ci avait permis à l’ASSE de revenir à deux points de l’ESTAC alors qu’une défaite dans l’Aube aurait reléguée l’équipe à 8 points du leader troyen. Mais depuis, il y a eu une victoire assez heureuse contre Nancy (2-1) et, hier soir, cette défaite à Dunkerque.

De son côté, Bastia ne compte qu’une victoire en Ligue 2 cette saison. Frédéric Antonetti a quitté le club et le dernier match contre Red Star a été arrêté après qu’un fumigène tiré depuis la tribune ait touché un joueur adverse, provoquant l’interruption définitive de la rencontre. Le président du club, Claude Ferrandi, évoque un « cauchemar » et constate que l’équipe « se tue elle-même » sur le terrain, symbole d’un profond mal-être collectif. Un Bastia plombé par ses finances et au bord du gouffre à tous les niveaux. Bastia sera le dernier match de la phase aller, avant l’ultime rendez-vous de l’année 2025 à Nice en Coupe de France. Mais c’est bien la réception de la lanterne rouge qui s’annonce capitale pour Horneland, qui devra impérativement mener l’ASSE à la victoire pour éviter que ses affaires se corsent vraiment…