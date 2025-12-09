FC Nantes : Ziani dit non à Kita, le plan de survie autour de Castro explose en plein vol !
Union Saint-Gilloise – OM : De Zerbi dynamite son onze, deux tauliers éjectés !

Leonardo Balerdi (OM)
Bastien Aubert
9 décembre 2025

Pour le match décisif de ce mardi soir en Ligue des Champions face à l’Union Saint-Gilloise (21h), Roberto De Zerbi prépare un onze totalement chamboulé à l’OM ! 

Pourtant secoué par ce qu’il a décrit comme « son plus mauvais match à l’OM » après la défaite à Lille (0-1), Roberto De Zerbi n’a pas haussé le ton dans le vestiaire. Pas de débrief musclé, pas de discours incendiaire : l’Italien s’est directement projeté sur l’énorme rendez-vous européen du jour. Avec un objectif clair : corriger une défense qui concède trop, qui plie trop souvent, et qui ne renvoie plus la sérénité qu’il exige.

Et pour faire face à une Union Saint-Gilloise qui pointe à six points – comme l’OM – avec un 3-4-3 rodé et agressif, L’Équipe affirme que De Zerbi devrait surprendre tout le monde. Lors de la dernière mise en place, deux noms ont sauté de l’équipe type : Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard.

Balerdi et Pavard out ?

Le premier a déjà connu le banc en Ligue des champions, notamment face à l’Ajax (4-0) puis absent contre l’Atalanta (0-1). Rien de totalement inédit, donc à l’OM. Mais pour Pavard, la secousse est énorme : jusque-là titulaire indiscutable à chaque match de C1, le défenseur montre depuis plus d’un mois de vrais signes de fébrilité. De Zerbi l’a vu, senti, et pourrait trancher. À l’inverse, Timothy Weah et Amir Murillo, tous deux en grande forme, ont été alignés dans le onze travaillé hier. 

Un message limpide : l’heure n’est plus au statut ni au palmarès, mais à la dynamique et à la capacité de répondre physiquement et mentalement dans ce choc couperet. La question brûle désormais toutes les lèvres : De Zerbi ira-t-il au bout de son idée ? Avec le coach de l’OM, rien n’est jamais figé. L’Italien aime trancher à l’instinct, parfois au tout dernier moment. Le matin du match face à l’Ajax, il avait finalement titularisé Arthur Vermeeren à la place de Pierre-Emile Höjbjerg alors que personne ne s’y attendait. Réponse donc ce soir, autour de 20h, quand tombera officiellement le onze marseillais. 

