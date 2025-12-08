Selon un média espagnol, le nouveau club saoudien de Neom offrirait 100 M€ à l’OM pour Mason Greenwood. Que va faire Medhi Benatia, qui a juré que l’Anglais ne partirait pas cet hiver ?

Souvenez-nous : la semaine dernière, Medhi Benatia était l’invité de RMC. Il avait notamment évoqué l’avenir de Mason Greenwood : « C’est un joueur important, un top 3 Ligue 1 ! Ça fait plaisir de l’avoir avec nous. Greenwood est au service du collectif, il défend. Le coach a une relation particulière avec lui. C’est un joueur dont on essaie de tirer le maximum. Greenwood va-t-il rester à l’OM au mercato d’hiver ? Bien sûr ! Tant que Mason est content ici, on est content qu’il reste ». Mais que se passerait-il si une offre hors marché sur le bureau du directeur sportif de l’OM ?

L’OM récupérerait 60 M€ sur un transfert à 100 M€

Eh bien, cette éventualité est en passe de se produire, selon Fichajes ! Le média espagnol annonce que le Neom Sports Club serait prêt à offrir 100 M€ pour Mason Greenwood ! Sachant que Manchester United doit récupérer 40% d’un futur transfert, cela ferait tout de même 60 M€ dans les caisses marseillaises ! De quoi combler le déficit que le club traîne depuis trop longtemps tout en préparant sereinement les prochains mercatos. Mais cela signifierait également la perte du meilleur buteur du club et du joueur d’où partent la plupart des actions.

Ville futuriste bâtie dans le désert saoudien, Neom a déjà recruté Alexandre Lacazette cet été. Il est entraîné par Christophe Galtier et compte dans ses rangs l’ancien Niçois Marcin Bulka, l’ex-Lyonnais Saïd Benrahma ou encore l’ancien Rémois Amadou Koné. Le projet est ambitieux et l’argent y coule à flots mais cela suffira-t-il à convaincre Mason Greenwood ?