OM : les pistes de Longoria et Benatia pour le mercato hivernal

Voici en images toutes les pistes étudiées par l’OM en vue du mercato hivernal.

Alors que le mercato hivernal ouvrira officiellement ses portes le 1er janvier prochain, les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’activent sur le marché des transferts depuis plusieurs semaines et multiplient les pistes pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi en vue de la seconde partie de semaine. Les voici en images.

Toutes les pistes de l’OM au mercato hivernal

Charlie Cresswell (défenseur central, Toulouse) : Leonardo Balerdi plus incontournable aux yeux de Roberto De Zerbi, l’OM a déjà ciblé un remplaçant potentiel : Charlie Cresswell. Selon nos informations, le club provençal est intéressé par le profil du défenseur central toulousain.

Gabriel Ramaj (défenseur central, Atalanta Bergame) : si Charlie Cresswell plaît au board olympien en défense centrale, un autre profil a particulièrement retenu l’attention des dirigeants marseillais : Gabriel Ramaj, jeune défenseur central gaucher de 19 ans évoluant à l’Atalanta Bergame. Capitaine de l’Atalanta Primavera, le joueur albanais réalise une saison remarquable et s’illustre notamment en Youth League, où sa maturité et son leadership ne passent pas inaperçus.

Souffian El Karouani (latéral gauche, Utrecht) : pour renforcer l’aile gauche de sa défense, l’OM serait toujours intéressé par Souffian El Karouani, cible de longue date de Mehdi Benatia et du club phocéen. À 25 ans, ce natif des Pays-Bas, dont la nationalité sportive, est marocaine a inscrit 3 buts et délivré 15 passes décisives (!) en 27 matchs avec Utrecht depuis le début de la saison.

Jaouen Hadjam (latéral gauche, Young Boys) : à gauche, la direction de l’OM aurait aussi des vues sur l’ancien joueur du FC Nantes, qui évolue désormais en Suisse du côté des Young Boys.

Reda Belahyane (milieu défensif, Lazio Rome) : en quête de renforts au poste de milieu défensif, Pablo Longoria et Mehdi Benatia auraient activé une piste en Serie A. Les dirigeants marseillais seraient intéressés par le milieu de terrain de la Lazio Rome, Reda Belahyane, et auraient d’ores et déjà pris contact avec le club romain pour connaître les conditions d’un transfert pour cet hiver.

Yves Bissouma (milieu défensif, Tottenham) : à ce poste de sentinelle, le club phocéen penserait également à Yves Bissouma, selon la presse britannique. Le milieu malien de 29 ans est poussé vers la sortie cet hiver par Tottenham, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin prochain. Les Spurs en ont assez de ses écarts répétés, et notamment le fait qu’il s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux en train d’inhaler du protoxyde d’azote, un « gaz hilarant » pourtant interdit.

Dani Ceballos (milieu relayeur, Real Madrid) : annoncé tout proche de l’OM l’été dernier, le milieu de terrain espagnol avait finalement préféré rester au Real Madrid. Mais en manque de temps de jeu cette saison, Dani Ceballos serait sur la liste des transferts et serait toujours dans les petits papiers de l’OM.

Lazar Samardzic (milieu offensif, Atalanta Bergame) : déjà dans les petits papiers de l’OM l’été dernier, Lazar Samardzic serait toujours dans le viseur des dirigeants marseillais. Auteur d’un début de saison solide avec 17 matchs, 3 buts et 2 passes décisives, le milieu offensif de l’Atalanta Bergame était venu crucifier l’OM au Vélodrome avec son but à la dernière minute en Ligue des Champions (1-0).

Ludovic Blas (milieu offensif, Stade Rennais) : pour renforcer son poste de numéro 10, l’OM n’aurait pas oublié non plus Ludovic Blas, lui qui n’entre plus vraiment dans les plans d’Habib Beye à Rennes.

Carrascal (milieu offensif, Flamengo) : la direction olympienne prospecterait aussi au Brésil pour se renforcer puisque l’OM ferait partie des clubs très intéressés par l’international colombien de Flamengo, Carrascal.

Ismaël Saibari (milieu offensif, PSV Eindhoven) : un nom revient de plus en plus du côté de la Canebière, c’est celui d’Ismaël Saibari. Milieu box-to-box complet, capable d’occuper aussi l’aile, le Marocain s’illustre par son abattage autant que sa propreté technique.

Anis Hadj Moussa (ailier droit, Feyenoord) : et si l’OM offrait plus de concurrence à Mason Greenwood cet hiver ? Medhi Benatia travaillerait activement et quasi-quotidiennement pour convaincre Anis Hadj Moussa de signer en janvier.

Sofiane Diop (ailier gauche, OGC Nice) : Le club phocéen est en discussions avec Sofiane Diop. C’est Christopher Rocchia, latéral gauche formé à l’OM et ami de l’ailier gauche niçois, qui l’a révélé à Football Club de Marseille.

Ayoub El Kaabi (avant-centre, Olympiakos) : à la quête d’un possible avant-centre pour combler les absences d’Amine Gouiri et de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM aurait coché le nom d’Ayoub El Kaabi depuis un moment.