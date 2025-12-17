À LA UNE DU 17 DéC 2025
OM Mercato : intérêt fort pour le nouvel Hakimi (PSG)

Par Raphaël Nouet - 17 Déc 2025, 15:38
Souffian El Karouani lors d'un match du FC Utrecht.
L’OM aurait dépêché un observateur pour suivre les prestations de Souffian El Karouani (25 ans) qui, comme Achraf Hakimi (PSG), est très porté sur l’offensive, souvent décisif et marocain. Sauf que lui joue à gauche.

Quel est le latéral le plus décisif d’Europe ? On serait tenté de répondre Achraf Hakimi, tellement important dans les titres remportés par le PSG en 2025. Le latéral droit marocain est plus un ailier qu’un défenseur, même s’il a beaucoup progressé dans ce dernier domaine, au point d’être devenu le meilleur du monde à son poste. Mais non, la réponse à la question est Souffian El Karouani. A 25 ans, ce natif des Pays-Bas, dont la nationalité sportive, est marocaine a inscrit 3 buts et délivré 15 passes décisives (!) en 27 matches avec Utrecht depuis le début de la saison. Latéral offensif représentant les Lions de l’Atlas, cela lui fait des points communs avec Hakimi, sauf que lui joue à gauche.

El Karouani coûte déjà 15 M€

Un bilan incroyable qui a attiré l’œil des recruteurs marseillais. Selon Foot Mercato, le directeur sportif adjoint de l’OM, Federico Balzaretti, est allé l’observer lors du match d’Europa League contre Nottingham Forest (1-2), le 11 décembre, au cours duquel il a délivré une nouvelle passe décisive. Le média explique que le Benfica Lisbonne et le FC Porto ont également à l’œil ce joueur formé à Nijmegen, qui a rejoint Utrecht en 2023. Et qui n’a donc encore jamais joué en dehors du pays dans lequel il est né.

Souffian El Karouani est coté 15 M€ par Transfermarkt, ce qui est assez important pour l’OM, même si les 60 M€ récoltés lors de la phase de Ligue de la C1 devraient permettre à Medhi Benatia et Pablo Longoria de bien se renforcer en janvier et l’été prochain. D’ailleurs, une éventuelle arrivée d’El Karouani devrait plutôt avoir lieu à l’intersaison car l’OM est déjà paré au poste de latéral gauche avec Emerson Palmieri, Ulisses Garcia et Facundo Medina quand celui-ci reviendra de blessure.

