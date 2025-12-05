OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !

L’Olympique de Marseille a décidé de frapper fort sur le marché français. Après avoir coché le nom d’Amine Gouiri, l’OM pourrait désormais viser… un autre joueur du Stade Rennais. Et pas n’importe lequel : Ludovic Blas, longtemps considéré comme un cadre breton mais aujourd’hui relégué au second plan par Habib Beye.

Rennes se relance… mais Blas en paie le prix

Depuis l’arrivée d’Habib Beye, le SRFC a retrouvé une dynamique impressionnante : des victoires, une identité retrouvée, et un retour dans le top 5, synonyme d’espoirs européens.

Mais ce renouveau a un coût : plusieurs joueurs majeurs du début de saison ont perdu leur place. Parmi eux :

Seko Fofana , en difficulté dans le nouveau système

, en difficulté dans le nouveau système Ludovic Blas, trop irrégulier, souvent relégué sur le banc

Un contexte qui ouvre forcément la porte à des opportunités… et l’OM observe la situation avec une grande attention.

Marseille cherche désespérément un numéro 10

C’est l’un des problèmes récurrents de la saison marseillaise : le manque de créativité au milieu. Roberto De Zerbi a tout tenté :

Matt O’Riley

Arthur Vermeeren

Angel Gomes

Et, plus surprenant encore, le jeune Darryl Bakola, testé en numéro 10 lors du match de Ligue des Champions face à Newcastle… avec succès !

Un choix qui montre, malgré tout, l’urgence dans ce secteur. Désormais installé dans un 4-2-3-1, De Zerbi veut un vrai chef d’orchestre entre les lignes.

Et c’est là que le nom d’un certain Ludovic Blas refait surface.

Blas, l’opportunité parfaite ?

À 27 ans, Ludovic Blas reste un joueur doté d’un talent au-dessus de la moyenne : vision du jeu, frappe, créativité, capacité à casser des lignes, qualité sur coup de pied arrêté…

Mais Rennes n’a jamais réussi à tirer le meilleur de lui sur la durée. Inconstant, souvent frustrant, il a besoin d’un nouveau départ.

Pour l’OM, ce serait :

un joueur à relancer

une option déjà habituée à la Ligue 1

un profil adapté au 4-2-3-1 de De Zerbi

de De Zerbi un transfert accessible pour un joueur estimé à 18 millions d’euros sur Transfermarkt

Un deal totalement différent des gros paris estivaux, et qui pourrait apporter une vraie alternative créative.