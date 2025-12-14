À LA UNE DU 14 DéC 2025
[13:13]FC Nantes : Ahmed Kantari, un choix… d’Anthony Lopes ?
[12:53]ASSE : après Bastia, Molina s’en prend à la direction et fait une annonce mercato
[12:24]PSG Mercato : Upamecano ouvre la porte à Paris mais…
[12:07]OM : le terrible impair de Paixao avec le PSG
[11:52]RC Lens : un trophée pour booster Thauvin face à l’OGC Nice
[11:30]Revue de presse : l’OM suit un latéral du TFC, bonne nouvelle au LOSC
[10:55]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Gazidis était là, entendra-t-il la bronca ? »
[10:44]Stade Rennais : Beye s’attribue le mérite d’une résurrection inespérée
[10:28]OM : le groupe pour défier Monaco avec une bonne nouvelle
[10:18]OM Mercato : un milieu coté mais déprimé suivi ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : un milieu coté mais déprimé suivi ?

Par Raphaël Nouet - 14 Déc 2025, 10:18
💬 Commenter
Yves Bissouma en action lors de la finale d'Europa League entre Tottenham et Manchester United la saison dernière.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Selon un média britannique, l’OM s’intéresserait au milieu malien Yves Bissouma (29 ans), dont Tottenham souhaite se séparer et qui a avoué se sentir très mal actuellement.

Hier, le média anglais Times Sport a expliqué que l’OM et l’OGC Nice étaient candidats au recrutement d’Yves Bissouma. Le milieu malien de 29 ans est poussé vers la sortie cet hiver par Tottenham, avec qui il est sous contrat jusqu’en prochain. Les Spurs en ont assez de ses écarts répétés, et notamment le fait qu’il s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux en train d’inhaler du protoxyde d’azote, un « gaz hilarant » pourtant interdit. Cela lui vaut actuellement une procédure interne qui devrait déboucher sur une grosse amende mais surtout sur la volonté de s’en séparer au plus vite.

« Ces incidents ont brisé quelque chose en moi… »

Seulement, dans une interview au Sun, Bissouma a expliqué que s’il consommait ainsi du protoxyde d’azote, c’est parce qu’il se sent déprimé à la suite de cambriolages à répétition ! « Je sais que ce n’est pas bon pour moi, pour mon image, car je suis footballeur professionnel. Je suis désolé, je m’excuse auprès des fans. Ces incidents ont brisé quelque chose en moi, ils ont entraîné la peur, la panique, la paranoïa, la dépression, les nuits blanches et une perte constante de confiance. »

« Je suis un homme africain fort mentalement et physiquement. J’ai affronté des batailles et des tempêtes, mais ces incidents… Je me suis demandé « Pourquoi moi ? » un nombre incalculable de fois. Je déteste me sentir comme une victime, mais ce que j’ai perdu n’était pas seulement matériel. Ça n’excuse en rien ce qui s’est passé, mais j’espère que les gens pourront peut-être mieux me comprendre. Parfois, j’avais tellement peur de dormir chez moi que j’allais dormir au centre d’entraînement. Pendant trois, quatre, voire cinq jours, je dormais là-bas parce que je ne voulais pas être chez moi. Même en parler était difficile. J’essayais de montrer de l’amour sur mon visage et de rester fort, mais à l’intérieur, je brûlais. Oui, c’était une dépression. »

Bissouma a reconnu être suivi par un psy. Convoqué par le Mali pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, il espère relancer sa carrière. A Marseille ? Vu sa fragilité psychologique mais également le fait que l’effectif est particulièrement bien fourni en milieux défensifs, cela semble peu probable…

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot