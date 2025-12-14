Selon un média britannique, l’OM s’intéresserait au milieu malien Yves Bissouma (29 ans), dont Tottenham souhaite se séparer et qui a avoué se sentir très mal actuellement.

Hier, le média anglais Times Sport a expliqué que l’OM et l’OGC Nice étaient candidats au recrutement d’Yves Bissouma. Le milieu malien de 29 ans est poussé vers la sortie cet hiver par Tottenham, avec qui il est sous contrat jusqu’en prochain. Les Spurs en ont assez de ses écarts répétés, et notamment le fait qu’il s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux en train d’inhaler du protoxyde d’azote, un « gaz hilarant » pourtant interdit. Cela lui vaut actuellement une procédure interne qui devrait déboucher sur une grosse amende mais surtout sur la volonté de s’en séparer au plus vite.

« Ces incidents ont brisé quelque chose en moi… »

Seulement, dans une interview au Sun, Bissouma a expliqué que s’il consommait ainsi du protoxyde d’azote, c’est parce qu’il se sent déprimé à la suite de cambriolages à répétition ! « Je sais que ce n’est pas bon pour moi, pour mon image, car je suis footballeur professionnel. Je suis désolé, je m’excuse auprès des fans. Ces incidents ont brisé quelque chose en moi, ils ont entraîné la peur, la panique, la paranoïa, la dépression, les nuits blanches et une perte constante de confiance. »

« Je suis un homme africain fort mentalement et physiquement. J’ai affronté des batailles et des tempêtes, mais ces incidents… Je me suis demandé « Pourquoi moi ? » un nombre incalculable de fois. Je déteste me sentir comme une victime, mais ce que j’ai perdu n’était pas seulement matériel. Ça n’excuse en rien ce qui s’est passé, mais j’espère que les gens pourront peut-être mieux me comprendre. Parfois, j’avais tellement peur de dormir chez moi que j’allais dormir au centre d’entraînement. Pendant trois, quatre, voire cinq jours, je dormais là-bas parce que je ne voulais pas être chez moi. Même en parler était difficile. J’essayais de montrer de l’amour sur mon visage et de rester fort, mais à l’intérieur, je brûlais. Oui, c’était une dépression. »

Bissouma a reconnu être suivi par un psy. Convoqué par le Mali pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, il espère relancer sa carrière. A Marseille ? Vu sa fragilité psychologique mais également le fait que l’effectif est particulièrement bien fourni en milieux défensifs, cela semble peu probable…