Ce n’est pas une surprise mais il est rare que l’OM fasse officiellement connaître sa position en faveur d’un adversaire du PSG, comme il l’a fait hier soir avec le Flamengo pour la Coupe Intercontinentale.

Le message a été posté tard dans la soirée d’hier, aux alentours de 23h. Et uniquement sur le compte X portugais de l’OM. Le club provençal a tenu à féliciter le Flamengo, qualifié pour la finale de la Coupe Intercontinentale après sa victoire sur les Egyptiens des Pyramids (2-0) et du même coup vainqueur de la Challenge Cup, un trophée de consolation pour les équipes non-européennes : « Félicitations pour ce nouveau titre, Flamengo ! Et évidemment, nous vous soutiendrons en finale de la Coupe Intercontinentale ». Le tout accompagné d’un émoji clignant de l’œil.

Le PSG en quête d’un sextuplé inédit

Un soutien pas étonnant de la part du grand rival national du PSG mais qui est rarement exprimé de façon officielle. Surtout que l’OM n’a pas spécialement de lien avec le club le plus populaire du Brésil, pas plus en tout cas que Paris. A l’heure où les Phocéens ont décidé de s’unir avec le RC Lens pour contester la position hégémonique de Nasser al-Khelaïfi à la Ligue, ce soutien absolument pas patriotique ne passera pas inaperçu. Surtout que dans moins d’un mois, l’OM et le PSG se retrouveront du côté du Koweït pour y disputer le Trophée des champions…

Que l’OM apporte son soutien au Flamengo ne devrait pas changer grand-chose à l’histoire, le PSG étant largement favori de la Coupe Intercontinentale. L’Equipe rappelle que le club de la capitale sera en quête d’un sextuplé historique sur les terres de son propriétaire puisqu’il a déjà remporté le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Champions League et la Supercoupe d’Europe en 2025.