Transféré cet été à Gérone, Azzedine Ounahi brille tellement qu’il pourrait déjà quitter la Catalogne cet hiver. Et faire le bonheur de l’OM, intéressé par son futur transfert.

Fin août, après avoir refusé de nombreuses offres, dont celles du Panathinaïkos, où il venait d’être prêté, et du Spartak Moscou, Azzedine Ounahi a enfin accepté de quitter l’OM. Après deux saisons et demi très décevantes, entre prestations ternes, blessures et blues, le milieu offensif marocain a pris la direction de Gérone. Beaucoup pensaient que la Liga serait le championnat qui lui siérait le mieux. Ils avaient raison. Dans un football plus technique, avec moins d’impact physique, Ounahi peut montrer toute sa qualité ballon au pied. Et devant les buts, lui qui a marqué un superbe but face au Real Madrid (1-1).

Villarreal prêt à mettre 20 M€ ?

Ses excellentes prestations auraient fini de convaincre Villarreal de miser sur lui. Selon Ekrem Konur, le Sous-Marin Jaune « voit en lui le profil idéal pour enrichir son effectif ». Le club de la banlieue de Valence serait prêt à mettre 20 M€ sur la table pour s’offrir ses services. Cela arrangerait aussi bien Gérone… que l’OM ! En effet, les Phocéens ont glissé une clause au moment de son transfert leur permettant de récupérer 30% d’une future transaction. Gérone, lui, a besoin de cet argent le plus rapidement possible car il est en difficulté financière.

Ce sont donc un peu plus de 6 M€ qui pourraient tomber dans les caisses marseillaises en janvier. Cela permettrait à l’OM de rentrer dans ses frais puisqu’il avait déboursé 8 M€ à Angers pour le recruter en janvier 2023. Les Phocéens l’ont vendu 6 M€ à Gérone cet été. Cela ferait 12 M€ à l’arrivée. Une bonne affaire, donc, même si les regrets priment concernant son passage sous le maillot blanc et si tout le monde voyait sa cote exploser après son incroyable Mondial 2022…