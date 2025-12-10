Au début du tour de Ligue de la C1, l’intelligence artificielle voyait l’OM terminer à la 31e place, derrière les Chypriotes de Pafos. Aujourd’hui, elle voit le club provençal se qualifier pour les play-offs…

Après son succès au Parc Astrid, hier, face à l’Union Saint-Gilloise (3-2), l’Olympique de Marseille a décroché une troisième victoire en six journées de tour de Ligue. Avec 9 points, il est bien parti pour se qualifier pour les play-offs de la Champions League, qui opposeront les équipes s’étant classées de la 9e à la 24e place. Le compte X Football meets Data annonce qu’avec 9 points, il aurait 80% de chances de se qualifier ; avec 10, 99,9% et avec 11, 100%. Il faudrait donc que l’OM prenne encore au minimum deux points lors de ses ultimes rencontres, contre Liverpool au Vélodrome et à Bruges.

L’OM était censé terminer 31e…

C’est un sacré retournement de situation car, rappelons qu’au moment de la 1ère journée, l’IA n’était pas du tout en faveur de l’Olympique de Marseille ! Le logiciel de prédiction d’Opta voyait les hommes de Roberto De Zerbi terminer à la 31e place, juste derrière les Chypriotes de Pafos ! Cela avait valu des moqueries au club provençal mais cela pouvait s’expliquer par les dernières participations très quelconques de l’OM à la reine des compétitions.

Les Marseillais ont su déjouer les pronostics et c’est tout à leur honneur. Et à ceux qui soulignent que la VAR a été très gentille avec eux face à l’Union Saint-Gilloise, rappelons que le deuxième pénalty du Real Madrid (1-2) lors de la 1ère journée avait été tout aussi généreux, de même que l’expulsion d’Emerson Palmieri à Lisbonne face au Sporting (1-2) n’aurait pas dû avoir lieu. A l’arrivée, tout s’équilibre, comme on a coutume de dire, et l’OM est donc bien parti pour terminer dans les 24 premiers !