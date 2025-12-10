Pour la deuxième fois lors des deux derniers matches de Champions League, la composition de l’OM a fuité dans la presse. De quoi relancer la chasse à la taupe…

Hier soir, juste après que Roberto De Zerbi a dévoilé son onze de départ pour affronter l’Union Saint-Gilloise, le compte X Droit au But a publié un tweet (supprimé depuis…) sur lequel on pouvait lire : « Il y a bien une taupe à l’OM qui balance les compos près de 48h avant le match. Elle est bien de retour. Et généralement, elle dessert toujours l’OM sur le moyen/long terme ». Car personne ne pouvait devenir que l’entraîneur marseillais allait se priver de Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi au coup d’envoi. Or, L’Equipe l’avait annoncé dans son édition du jour…

Ce n’était donc pas Rongier ni Malatrait

C’est donc le grand retour de la chasse à la taupe à l’OM ! Pablo Longoria en a fait l’un de ses chevaux de bataille. Le président était outré de voir n’importe quel salarié pouvoir assister aux entraînements à la Commanderie et divulguer les plans tactiques du coach ou son onze pour le prochain match. Raison pour laquelle il a fait déménager le pole administratif loin du centre d’entraînement. Il a été question que la taupe soit l’ancienne chargée des relations presse Elodie Malatrait. Puis Valentin Rongier, transféré au Stade Rennais cet été. Les deux ne sont plus là mais les compos continuent de fuiter…

Qui pourrait être cette fameuse taupe ? Sachant que l’organigramme a été intégralement recomposé avec des proches de Pablo Longoria et Medhi Benatia, difficile d’imaginer que ce soit un dirigeant. Et chez les joueurs, aucun n’est là depuis suffisamment longtemps pour avoir noué des relations privilégiées avec les journalistes. La chasse risque donc de durer longtemps…