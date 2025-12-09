L’OM s’est imposé sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (3-2), ce soir, pour le compte de la 6e journée du tour de Ligue de la C1. Voici nos tops et nos flops.

La victoire n’était pas vitale, ce soir pour l’OM, mais elle était importante dans l’optique d’une qualification. Après celle contre Newcastle (2-1) il y a quinze jours et avant de croiser le fer avec Liverpool puis Bruges, prendre les trois points permettait de s’éviter une trop grande pression avant les deux dernières échéances. L’OM l’a fait. Dominateurs d’entrée de jeu, les Phocéens ont pourtant concédé l’ouverture du score sur une frappe de vingt mètres de Khalaili (5e). Mais ils ont magnifiquement répondu, Paixao égalisant à la 15e avant que Greenwood ne donne l’avantage puis de l’air (41e, 58e) à son équipe. Mais comme l’OM ne sait pas vivre tranquillement, il a laissé Khalaili réduire l’écart (71e), histoire de vivre une fin de match tendue. Les Belges ont d’ailleurs cru avoir égalisé aux 76e et 89e mais l’arbitre a signalé des hors-jeux tombés du ciel à chaque fois.

Tops : Greenwood tellement au-dessus

On ne l’écrira jamais assez : Mason Greenwood a un talent extraordinaire. Ce soir, il a été dans tous les bons coups. Il a talonné de façon géniale sur l’action de l’égalisation et a marqué deux buts, le deuxième après une talonnade en pleine course façon Drogba suivie d’une frappe enroulée du gauche. Où en serait l’OM sans lui depuis un an et demi ? Certainement pas en Champions League, pour commencer !

Au rayon des satisfactions, signalons également Igor Paixao, qui a fait de la C1 son terrain de chasse favori, Nayef Aguerd, qui s’est comporté en patron de défense. Le Marocain ne semble plus souffrir de sa pubalgie et c’est une très bonne nouvelle pour l’OM. Pour sa rentrée, Michael Murillo a été aussi été très bon. Mention spéciale également aux trois hommes du milieu, Hojbjerg, Vermeeren et O’Riley. Enfin, cette victoire est aussi celle de Roberto De Zerbi, dont les choix ont été décriés ces quinze derniers jours après le nul contre Toulouse (2-2) et la défaite à Lille (0-1).

Les flops : Rulli, un arrêt monstrueux mais trop d’erreurs

Superman de l’OM depuis un an et demi, Geronimo Rulli traverse une période terrible depuis un bon mois. Ce soir, il n’est pas décisif sur le premier but, où son placement est mis en cause, et sa responsabilité est directement engagée sur le deuxième puisqu’il manque son dégagement au poing avant de se faire transpercer par la frappe de Khalaili. Il sort cependant une parade monstrueuse d’une main à la 93e sur une tête à bout portant. Espérons que cela l’aider à redevenir le gardien dominant et impeccable qu’il a été pendant une saison et demi !

Autre déception de la soirée, Emerson Palmieri. Le Brésilien a été catastrophique en début de match, c’est lui qui laisse Khalaili rentrer et armer sa frappe. Il s’est bien repris par la suite mais son niveau actuel est très loin de celui du début de saison…