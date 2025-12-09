Champions League : l’OM, le FC Barcelone et l’AS Monaco s’imposent, Chelsea surpris
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

USG – OM (2-3) : les tops et les flops de la victoire phocéenne

La joie des Marseillais après un but de Mason Greenwood contre l'USG.
Raphaël Nouet
9 décembre 2025

L’OM s’est imposé sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (3-2), ce soir, pour le compte de la 6e journée du tour de Ligue de la C1. Voici nos tops et nos flops.

La victoire n’était pas vitale, ce soir pour l’OM, mais elle était importante dans l’optique d’une qualification. Après celle contre Newcastle (2-1) il y a quinze jours et avant de croiser le fer avec Liverpool puis Bruges, prendre les trois points permettait de s’éviter une trop grande pression avant les deux dernières échéances. L’OM l’a fait. Dominateurs d’entrée de jeu, les Phocéens ont pourtant concédé l’ouverture du score sur une frappe de vingt mètres de Khalaili (5e). Mais ils ont magnifiquement répondu, Paixao égalisant à la 15e avant que Greenwood ne donne l’avantage puis de l’air (41e, 58e) à son équipe. Mais comme l’OM ne sait pas vivre tranquillement, il a laissé Khalaili réduire l’écart (71e), histoire de vivre une fin de match tendue. Les Belges ont d’ailleurs cru avoir égalisé aux 76e et 89e mais l’arbitre a signalé des hors-jeux tombés du ciel à chaque fois.

Tops : Greenwood tellement au-dessus

On ne l’écrira jamais assez : Mason Greenwood a un talent extraordinaire. Ce soir, il a été dans tous les bons coups. Il a talonné de façon géniale sur l’action de l’égalisation et a marqué deux buts, le deuxième après une talonnade en pleine course façon Drogba suivie d’une frappe enroulée du gauche. Où en serait l’OM sans lui depuis un an et demi ? Certainement pas en Champions League, pour commencer !

Au rayon des satisfactions, signalons également Igor Paixao, qui a fait de la C1 son terrain de chasse favori, Nayef Aguerd, qui s’est comporté en patron de défense. Le Marocain ne semble plus souffrir de sa pubalgie et c’est une très bonne nouvelle pour l’OM. Pour sa rentrée, Michael Murillo a été aussi été très bon. Mention spéciale également aux trois hommes du milieu, Hojbjerg, Vermeeren et O’Riley. Enfin, cette victoire est aussi celle de Roberto De Zerbi, dont les choix ont été décriés ces quinze derniers jours après le nul contre Toulouse (2-2) et la défaite à Lille (0-1).

Les flops : Rulli, un arrêt monstrueux mais trop d’erreurs

Superman de l’OM depuis un an et demi, Geronimo Rulli traverse une période terrible depuis un bon mois. Ce soir, il n’est pas décisif sur le premier but, où son placement est mis en cause, et sa responsabilité est directement engagée sur le deuxième puisqu’il manque son dégagement au poing avant de se faire transpercer par la frappe de Khalaili. Il sort cependant une parade monstrueuse d’une main à la 93e sur une tête à bout portant. Espérons que cela l’aider à redevenir le gardien dominant et impeccable qu’il a été pendant une saison et demi !

Autre déception de la soirée, Emerson Palmieri. Le Brésilien a été catastrophique en début de match, c’est lui qui laisse Khalaili rentrer et armer sa frappe. Il s’est bien repris par la suite mais son niveau actuel est très loin de celui du début de saison…

Ligue des championsOM
#A la une

Les plus lus

Jules Koundé fêté par ses coéquipiers du FC Barcelone après son doublé.
AS Monaco...

Champions League : l’OM, le FC Barcelone et l’AS Monaco s’imposent, Chelsea surpris

Par Raphaël Nouet
La joie des Marseillais après un but de Mason Greenwood contre l'USG.
Ligue des champions...

USG – OM (2-3) : les tops et les flops de la victoire phocéenne

Par Raphaël Nouet
Un maillot floqué au nom d'Emiliano Sala brandi par un supporter nantais.
FC Nantes...

La mère d’Emiliano Sala détruit le FC Nantes

Par Raphaël Nouet
Franck Kita aux côté de son père, Waldemar, lors d'un match à Monaco.
FC Nantes...

FC Nantes : des propos de Franck Kita sur Luis Castro lui reviennent en pleine tête

Par Raphaël Nouet
FC Nantes : une recrue dans les annales
FC Nantes...

FC Nantes : une recrue dans les annales

Par Laurent Hess
Les ultras niçois célébrant leur 45e anniversaire, face à l'OM.
FC Nantes...

OGC Nice : les supporters imitent le FC Nantes pour ridiculiser leur club

Par Raphaël Nouet
Mason Greenwood en action lors de Monaco-OM la saison dernière.
Ligue 1...

OM : l’arbitre du choc contre Monaco est connu et ça va faire causer !

Par Raphaël Nouet
Illustration du Parc des Princes.
Ligue 1...

PSG : énorme nouvelle pour un maintien au Parc des Princes !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, en conférence de presse.
Ligue 1...

RC Lens : un entraîneur de L1 a contribué à rallumer la flamme chez Pierre Sage

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, en conférence de presse avant le match contre l'USG.
Ligue des champions...

Union Saint-Gilloise – OM : le onze marseillais est tombé !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le onze contre Francfort pour redresser la barre en Champions League

Par Raphaël Nouet
Les joueurs de l'OM célébrant un but lors du match à Nice.
ASSE...

Les infos du jour : l’OM joue gros, le PSG attend du lourd, le FC Nantes en pleine gabegie

Par Raphaël Nouet
Julian Alvarez face à Lamine Yamal lors de FC Barcelone-Atlético Madrid.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une piste à 150 M€ toujours d’actualité

Par Raphaël Nouet
L'émir du Qatar avec Nasser al-Khelaïfi.
Mercato...

PSG Mercato : l’Arabie Saoudite veut torpiller le rêve du Qatar

Par Raphaël Nouet
Waldemar et Franck Kita lors d'un match du FC Nantes à Monaco.
FC Nantes...

FC Nantes : la guerre entre les Kita a pris une autre ampleur après l’épisode Ziani

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, interviewé avant le match à Monaco.
Ligue des champions...

PSG : Luis Enrique se méfie d’un Athletic qui se compare à Astérix

Par Raphaël Nouet
L'ancien propriétaire de l'OL John Textor.
Ligue 1...

OL : Textor obtient un sursis à 80 M€

Par Raphaël Nouet
Jérémy Jacquet en action lors de PSG-Stade Rennais samedi dernier.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le Real Madrid et le PSG envoient Jacquet loin des Rouge et Noir

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, présent lors de l'échauffement de son équipe.
ASSE...

ASSE : Stassin offre la meilleure des nouvelles à Horneland avant Bastia

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, est sous pression avant le match contre Manchester City.
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso sait déjà où rebondir en cas de licenciement demain

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant le match à Lille.
Mercato...

OM Mercato : Benatia a pris contact avec un joueur de l’OGC Nice !

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique (PSG)
FC Barcelone...

PSG Mercato : un joueur traumatisé par Luis Enrique saborde le Mercato du FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a deux objectifs à remplir pour sauver sa tête auprès de Kilmer Sports 

Par Bastien Aubert
Matt O'Riley (OM)
Mercato...

OM Mercato : la prochaine recrue à signer est connue, la surprise est totale chez les supporters !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet