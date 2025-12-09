ASSE : Stassin offre la meilleure des nouvelles à Horneland avant Bastia
L’ancien joueur de l’OM Christopher Rocchia a assuré que la direction marseillaise avait pris contact avec le milieu offensif franco-marocain de l’OGC Nice Sofiane Diop (25 ans).

Cela fait dix jours que l’OGC Nice est en feu après une violente altercation entre ses ultras et plusieurs de ses joueurs au retour d’une défaite à Lorient (1-3). Jérémie Boga et Terence Moffi sont en arrêt de travail depuis. Le premier aurait même demandé à quitter le Gym cet hiver. Cela fait longtemps qu’il est dans le viseur de l’OM, parce qu’il est né à Marseille, qu’il supporte le club et qu’il est talentueux. Mais la rumeur du jour ne le concerne pas, pas plus que son coéquipier nigérian. C’est le prometteur milieu offensif Sofiane Diop (25 ans) qui serait en discussions avec l’OM.

« J’ai eu quelques échos… Il y a eu des contacts avec Diop »

C’est Christopher Rocchia, latéral gauche formé à l’OM et visiblement ami de Sofiane Diop, qui l’a révélé à Football Club de Marseille : « Une recrue idéale ? Sofiane Diop ! Je ne peux pas faire plus simple que ça. J’ai eu quelques échos… Il y a eu des contacts. Ca, c’est réel. Peut-être qu’il me demandera pourquoi je l’ai répété mais je ne pense pas qu’il ne m’en voudra. Il n’y a rien de fait, ils discutent. Aucun contrat n’a été mis sur la table. C’est un projet qui lui plaît, qui l’intéresse. Je pense qu’il a les épaules pour jouer à l’OM. Actuellement, c’est lui qui porte Nice, je crois qu’il peut aller plus haut. C’est un vrai numéro 10, qui court. C’est un leader technique, mais pas que ça. Il va chercher les ballons, il les remonte, il tire de loin, il court beaucoup. Il cherche toujours la passe décisive. Il est largement au-dessus de la moyenne ».

Depuis le début de la saison, Sofiane Diop a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 15 matches de Ligue 1. Formé à Monaco, il est coté 8 M€ par Transfermarkt. Il doit certainement s’agir d’une piste de Medhi Benatia, qui connaît bien tous les joueurs marocains pour avoir été un pilier des Lions de l’Atlas pendant sa carrière de joueur…

