L’OM a levé le voile sur les 23 joueurs retenus pour le déplacement crucial en Belgique ce mardi. Les Marseillais jouent gros sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions (21h).

Après la déception vécue à Lille (0-1), l’OM doit impérativement repartir de l’avant. Un succès à Bruxelles garantirait au club phocéen une place parmi les 24 qualifiés pour la suite de la compétition, et pourrait même ouvrir la voie vers le Top 8 européen.

Ce rendez-vous intervient à un moment clé de la saison où chaque point compte, aussi bien pour la dynamique interne que pour le prestige du club phocéen sur la scène continentale. À noter, la présence de Robinio Vaz, jeune talent marseillais, qui continue de s’imposer comme un élément prometteur grâce à ses qualités techniques et sa capacité à faire la différence dans les moments clés.

Absences et retours importants dans l’effectif olympien

Le retour dans le groupe de Pierre-Emile Hojbjerg, maître à jouer danois, apporte plus de consistance au milieu de terrain. L’ancien joueur de Tottenham est un élément essentiel pour équilibrer l’équipe phocéenne.

Ulisses Garcia figure également parmi les convoqués et, après des semaines marquées par des incertitudes concernant son avenir, il retrouve une place de choix dans la rotation défensive. Pour mieux comprendre le rôle d’Ulisses Garcia en Ligue des champions avec l’OM, un focus sur sa situation est instructif. Côté absences, l’OM devra composer sans Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré, toujours indisponibles. Des forfaits qui obligent De Zerbi à s’appuyer sur la jeunesse et la polyvalence de son effectif.