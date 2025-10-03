L’Olympique de Marseille a tranché. Suite à la blessure de Facundo Medina, sorti touché face à l’Ajax et désormais indisponible pour environ deux mois en raison d’une entorse, le club phocéen a fait appel à l’UEFA pour obtenir une dérogation exceptionnelle. Résultat : Ulisses Garcia fait son grand retour dans le groupe marseillais pour la Ligue des Champions.

Medina out, l’OM contraint de réagir vite

La blessure de Medina tombe au plus mauvais moment. Recruté pour renforcer une défense parfois vacillante, l’Argentin devait être un homme clé de la campagne européenne. Son absence de 60 jours minimum oblige l’OM à revoir ses plans, alors même que le calendrier s’annonce infernal entre championnat et coupes.

Ulisses Garcia, l’éternel revenant

Et qui d’autre que lui pour endosser ce rôle de sauveur de dernière minute ? À 29 ans, Ulisses Garcia retrouve une place de choix dans la rotation défensive. Habitué à être dans l’ombre mais toujours prêt à répondre présent, l’international suisse va devoir prouver qu’il peut tenir le choc face aux cadors européens.

Un pari risqué pour l’OM ?

Reste à savoir si ce choix sera payant. Garcia n’a pas enchaîné les titularisations depuis plusieurs semaines et son rythme de compétition pourrait poser question. Mais dans un contexte aussi tendu, l’OM n’avait guère d’autre option que de miser sur un joueur déjà intégré au collectif et capable de dépanner rapidement.

Et maintenant ?

Marseille devra composer avec cette nouvelle donne au moins jusqu’à la mi-décembre. Si Medina retrouve les terrains à temps, la défense olympienne pourrait alors récupérer un renfort de poids pour la deuxième partie de saison. En attendant, tous les regards se tournent vers Ulisses Garcia, qui pourrait bien vivre une revanche inattendue sur la plus belle des scènes : la Ligue des Champions.