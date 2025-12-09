OM Mercato : la prochaine recrue à signer est connue, la surprise est totale chez les supporters !

Prêté par Brighton cet été, Matt O’Riley (25 ans) ferait bel et bien partie des plans de l’OM à moyen terme. Une surprise vu le temps de jeu de l’international danois depuis plusieurs matches.

L’OM prépare déjà l’avenir et la prochaine recrue semble connue : Matt O’Riley. Prêté par Brighton cet été avec une option d’achat d’environ 20 millions d’euros, le milieu danois ferait partie des plans à moyen terme et Medhi Benatia semble déterminé à transformer ce prêt en transfert définitif.

Selon Johnny Cantor, journaliste pour la BBC, malgré un temps de jeu limité dans le sud de la France, l’OM insistera pour conserver l’international danois. « Son temps de jeu a été restreint récemment, mais le club de Ligue 1 semble désireux de transformer le prêt en transfert définitif. Le prix que Marseille est prêt à payer pourrait être l’élément décisif », précise-t-il sur le média britannique.

O’Riley plutôt que Vermeeren ?

Pourtant, le choix peut surprendre : O’Riley n’a pas encore totalement convaincu ni Roberto De Zerbi ni les supporters cette saison. Et la prudence reste de mise. Benatia souhaite prendre le temps nécessaire avant d’enclencher toute négociation pour lever l’option d’achat, surtout alors que l’OM devra également décider du sort d’Arthur Vermeeren.

Lever les deux options simultanément serait un investissement massif, et la direction veut éviter de se mettre dans une position délicate financièrement. Malgré tout, le message est clair : O’Riley pourrait bien devenir l’une des premières recrues phares de l’OM pour l’été prochain. Et pour les supporters, en l’état, l’annonce serait très surprenante.