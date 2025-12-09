La commission arbitrale a désigné l’arbitre du match entre l’OM et l’AS Monaco dimanche. Il ne réussit pas vraiment aux Phocéens…

La commission arbitrale a décidé de nommer François Letexier pour le choc de la 16e journée de Ligue 1, dimanche soir au Vélodrome, entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Il y a deux façons de voir cette désignation. La positive, c’est que le bilan du sifflet avec les Phocéens est positif : 15 victoires, 5 nuls et 8 défaites depuis la première fois, lors d’un nul à Troyes (1-1) au cours de la saison 2015-16. Et puis, il y a la négative…

Son arbitrage lors d’OM-PSG en novembre 2024 reste dans les mémoires

La négative, ce sont deux défaites, lors des deux derniers matches, qui étaient autant de sommets pour l’OM : le 0-3 contre le PSG au Vélodrome la saison dernière et le 0-1 à Lyon en août. On se souvient que l’an dernier, l’expulsion d’Amine Harit pour un pied haut involontaire sur Marquinhos avait flingué le Clasico dès la demi-heure de jeu, alors que Paris menait déjà 2-0. Et cette année au Groupama Stadium, il a expulsé Egan-Riley pour un tacle sur Malick Fofana, sauf que cette fois, c’était justifié. Mais sa prestation avait quand même été critiquée.

L’affiche de dimanche sera importante pour les deux clubs, qui restent sur des résultats décevants en Ligue 1. Ce qui va accroître la pression autour de M. Letexier…