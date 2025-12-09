RC Lens : Leca a scellé un accord historique, Griezmann dans la boucle ! 
OM : un renfort en attaque début janvier, le PSG et le FC Nantes tremblent déjà !

Amine Gouiri (OM)
Bastien Aubert
9 décembre 2025

Victime de luxations récurrentes à l’épaule droite, Amine Gouiri (25 ans) avait été opéré en octobre et prépare activement son retour à l’OM début janvier.

Les nouvelles sont bonnes pour Amine Gouiri. Victime de luxations récurrentes à l’épaule droite, l’attaquant de 25 ans avait été opéré en octobre et l’OM avait annoncé une période de rééducation « d’environ trois mois ». 

Passé notamment par le Qatar pour se soigner, l’international algérien va rater la CAN mais son club a particulièrement besoin de lui, puisque Pierre-Emerick Aubameyang, l’autre attaquant de pointe expérimenté au sein de l’effectif marseillais, va la disputer avec le Gabon. 

Gouiri vise Nantes le 4 janvier 

Selon L’Équipe, Gouiri a ainsi pour objectif de jouer le Trophée des champions face au PSG, le 8 janvier, au Koweït. Quatre jours avant, l’OM commencera son année par la réception du FC Nantes à l’Orange Vélodrome, contre qui l’ancien Lyonnais pourrait apparaître si tout se passe bien. 

Après avoir connu ses premières titularisations en L1 cette saison, Robinio Vaz (18 ans) est aussi une solution en pointe mais le simple fait de revoir Gouiri sur le terrain apporterait un vrai plus à tout un club en panne d’idées ces derniers temps. 

