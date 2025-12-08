L’Olympique de Marseille s’active pour sécuriser son futur en défense centrale. Leonardi Balerdi (26 ans) pourrait-il se sentir en danger sous les ordres de Roberto De Zerbi ?

Des rumeurs au sujet d’une offre juteuse venue d’Arabie Saoudite a fuité en fin de semaine dernière à l’OM. Pour l’heure, un départ de l’Argentin n’est pas à l’étude mais le dossier pourrait être rouvert au prochain mercato estival. En cause : l’émergence d’un Branimir Mlačić.

Mlačić suivi par l’OM

Le stoppeur de 18 ans affole la Croatie et l’Europe. Révélé à l’Hajduk Split, l’international espoirs croate compte déjà onze apparitions en championnat cette saison, avec deux passes décisives. Défenseur central moderne, capable de relancer et de s’imposer dans les duels, il est suivi par de nombreux cadors européens, dont l’Inter Milan. Mais l’OM compte bien se positionner pour semer le trouble et récupérer ce jeune talent sous son aile.

Les scouts de l’OM se sont déjà déplacés

Medhi Benatia, en charge de superviser les futures pépites de l’OM, a confirmé à plusieurs reprises que le club cherche à attirer de jeunes joueurs à fort potentiel. Mlačić coche toutes les cases : qualité technique, intelligence de jeu et marge de progression énorme. Selon la presse locale, des scouts marseillais étaient présents samedi pour le choc face au Dinamo Zagreb, afin d’évaluer le niveau du Croate en situation de haute intensité.

Un accord à 6 M€ ?

Côté finances, l’OM espère conclure l’opération autour de six millions d’euros. Mais Hajduk Split sait que l’Inter Milan est sur le coup et espère faire monter les enchères. Sous contrat jusqu’en 2029, Mlačić semble attiré par le projet italien : selon le journaliste croate Izak Ante Sucic, « l’accord est bouclé à 80 %. Le joueur veut rejoindre l’Inter, Hajduk est prêt à le vendre. Il s’agit maintenant de lui présenter le projet. » Reste à savoir si Marseille pourra convaincre le jeune défenseur de choisir la Cité phocéenne plutôt que l’Italie. Et si Balerdi doit déjà laisser sa place à l’OM l’été prochain.