OM : le premier renfort hivernal de De Zerbi est connu, l’Italien en est déjà mordu !

Battu vendredi soir à Lille, l’OM traverse une mauvaise. Mais Roberto De Zerbi devrait enregistrer sous peu un renfort bienvenu.

L’OM est toujours 3e de Ligue 1 mais ses derniers résultats n’ont pas été bons avec d’abord un match nul concédé au Vélodrome contre Toulouse, alors que la première place était en vue en cas de victoire, puis une défaite vendredi soir sur le terrain du LOSC (0-1), qui compte désormais le même nombre de points que l’OM.

Le retour de Medina très attendu à l’OM

Dans le Nord, l’OM a sans doute livré sa plus mauvaise prestation de la saison. L’équipe est apparue en dedans techniquement, physiquement et même au niveau de son état d’esprit. En attendant l’ouverture du Mercato, un retour est attendu avec de plus en plus d’impatience : celui de Facundo Medina. Prêté par le RC Lens avec une option d’achat de 22 M€, le défenseur argentin s’est blessé à la cheville droite lors du match contre Ajax Amsterdam fin septembre. Son retour à l’entraînement collectif était envisagé dès la mi-novembre mais il a été retardé. Si tout se passe bien à l’entraînement collectif, un retour en compétition pourrait se faire avant la trêve hivernale. S’il ne faut pas trop compter sur la présence de Medina pour les deux matchs de la semaine contre l’Union Saint-Gilloise et l’AS Monaco, la possibilité de le voir réintégrer le groupe lors du 32e de finale de Coupe de France, dans deux semaines, n’est pas à exclure. Au pire des cas, il sera de retour début janvier. A 26 ans, Medina, vite adopté à l’OM pour sa grinta, apportera alors son mental et sa polyvalence à De Zerbi, que ce soit à gauche où Emerson semble commencer à tirer la langue, ou dans l’axe où Nayef Aguerd va partir à la CAN. « Medina est un joueur qui peut être difficilement remplacé, tant par son caractère que ses caractéristiques», avait glissé le coach de l’OM en annonçant la rechute de l’ancien lensois. Un joueur qu’il ne devrait plus attendre très longtemps…

Les stats globales de Medina à Lens

Avec Lens, Medina a disputé 147 matchs de Ligue 1 .

. Sur ces 147 matchs de championnat, il a marqué 6 buts .

. Toujours selon la même source, il a délivré 8 passes décisives en championnat.

en championnat. En plus du championnat : en comptant toutes compétitions (championnats, coupes, coupes européennes…), il a environ 165 matchs avec Lens pour 8 buts.