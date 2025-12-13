🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Arrivé à l’été 2024 à l’OM après une saison exceptionnelle à Brest, Lilian Brassier n’est resté que six mois avant d’être envoyé au Stade Rennais. Il est revenu sur sa relation avec Roberto De Zerbi.

Le Stade Rennais compte trois joueurs ayant évolué à l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi la saison dernière. Et les trois auraient certainement des choses à dire. Valentin Rongier pourrait en vouloir à son entraîneur de ne pas avoir poussé davantage pour qu’il prolonge son contrat. Quentin Merlin pourrait regretter d’avoir été poussé vers la sortie cet été alors qu’il comptait s’inscrire dans la durée à Marseille. Mais ce samedi, c’est Lilian Brassier que beIN a choisi d’interviewer. Le défenseur n’est resté que six mois la saison dernière à l’OM. Prêté avec option d’achat de 12 M€ par Brest, où il sortait d’une année exceptionnelle, le gaucher a multiplié les bourdes et les incompréhensions avec l’Italien, avant d’être envoyé à Rennes, son club formateur, en janvier.

« Il aimait bien me piquer, ça ne me correspondait pas forcément »

A beIN, Brassier a déclaré : « C’est vrai que De Zerbi a dit qu’un jeune avait mis trois jours à apprendre ce que j’avais mis trois moins à comprendre. On avait une relation un peu particulière tous les deux. Il aimait bien me piquer. C’est sa façon de fonctionner. Ca ne me correspondait pas forcément. C’est tout ce que j’ai à dire sur le sujet. Mais c’est un très bon entraîneur, qui m’a appris pas mal de choses pendant ces six mois ». Dans le documentaire Sans Jamais Rien Lâcher diffusé par l’OM, on sent bien la tension entre Roberto De Zerbi et Lilian Brassier.

Le défenseur rennais termine quand même sur une bonne note. Lui qui a retrouvé son très bon niveau en Bretagne semble regretter cette incompréhension avec Roberto De Zerbi. S’il était tombé sur un entraîneur un peu plus maternant, peut-être que son aventure à l’OM se serait passée autrement…