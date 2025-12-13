OM Mercato : un serial buteur rêvé par Benatia se rapproche, le FC Nantes enrage

Le dossier Ayoub El Kaabi (32 ans) s’accélère à Marseille : de simples bruits, cette piste est devenue l’un des chantiers les plus actifs côté phocéen. Derrière les coulisses, la cellule olympienne s’active pour boucler le renfort du serial buteur marocain.

El Kaabi, vraie offensive marseillaise, échec pour Nantes

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Ayoub El Kaabi s’invite dans toutes les discussions autour du mercato de l’OM, mais également du FC Nantes, qui a pensé à lui. Pour Hakim Zhouri, journaliste réputé sur le football marocain, il ne fait aucun doute que le club multiplie les démarches : « Ça fait un moment que l’OM est dessus. Il y a bien quelque chose qui se trame autour de lui », assure-t-il pour le média Football Club de Marseille.

Sous l’impulsion de Mehdi Benatia, directeur sportif, des premiers contacts ont eu lieu dès l’automne. Initialement, la priorité se nommait Amine Gouiri, mais la situation contractuelle d’El Kaabi à l’Olympiakos a tout changé : désormais libre, l’attaquant constitue une opportunité soudainement réaliste et abordable.

Si ce dossier va bel et bien au bout, le FC Nantes aura de quoi se mordre les doigts. Relégable après la claque face à Angers ce vendredi soir (4-1), tout le vestiaire a réclamé d’urgence des renforts cet hiver. Des renforts d’expériences avant tout, et la piste El Kaabi avait surgi il y a quelques semaines. Le Marocain a tout d’une énorme pioche afin d’aider les Canaris à éviter la Ligue 2, mais il préférera sans doute le challenge marseillais au bourbier nantais.

Profil : le numéro 9 complet qu’il manquait

Pur avant-centre, El Kaabi apporte un style que l’OM recherche : buteur adroit, mobile, précieux dans la surface et décisif même lors des grands rendez-vous. Sa réputation, il la doit à des titres concrets : meilleur buteur de la dernière Ligue Europa Conférence, auteur du but de la victoire en finale pour l’Olympiakos, deux fois sacré en Grèce. C’est un homme de records, mais surtout un véritable renard des surfaces, efficace de la tête comme dans le jeu en mouvement. La preuve, El Kaabi totalise 75 buts en 115 matchs au sein du club grec, de quoi le qualifier de véritable serial buteur.

Un coup intelligent sur le plan financier

Le vrai coup de génie pourrait être là : son recrutement ne ferait pas exploser le budget, puisqu’en fin de contrat, El Kaabi pourrait rejoindre la Canebière contre une indemnité très accessible, estimée entre 3 et 5 millions d’euros. Pour un attaquant référence sur la scène européenne, c’est un deal à portée de main. L’opération séduit car le risque est maîtrisé, mais le rendement potentiel, lui, est élevé. De quoi renforcer l’attaque tout en gardant de la marge pour étoffer d’autres lignes, alors que Aubameyang aura besoin de souffler et que Gouiri revient progressivement.

Un atout humain et technico-tactique évident

Au-delà du rectangle vert, le parcours d’El Kaabi – passé de menuisier à star du foot – incarne cette mentalité combattive qui fait vibrer le Vélodrome. Son intégration serait d’autant plus facilitée par la présence de compatriotes marocains dans le staff et au sein du club, à l’image de Benatia. Sur le terrain, sa capacité à s’adapter rapidement à des schémas variés colle parfaitement aux exigences d’un vestiaire en quête de stabilité offensive.

Un dossier CAN : l’intégration devra être progressive

Dernier paramètre et non des moindres : Hakim Zhouri rappelle qu’El Kaabi devrait « à 95 % jouer la CAN » avec le Maroc. En clair, même si Marseille valide l’opération dès cet hiver, son arrivée devra être pensée comme un vrai pari sur la durée. Il pourrait manquer lors du sprint initial, mais renforcer le groupe dès son retour. Un détail de calendrier qui ne refroidit pas l’optimisme marseillais : la priorité reste d’attirer ce buteur fiable, cible numéro un d’un mercato qui s’annonce décisif pour l’OM.