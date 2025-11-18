Face à la blessure longue durée d’Amine Gouiri, l’Olympique de Marseille envisage de recruter un attaquant dès le mercato hivernal. Problème : le FC Nantes lorgne aussi sur lui…

L’OM n’avait pas prévu de bouger en attaque cet hiver mais la blessure d’Amine Gouiri pourrait changer la donne. Touché à l’épaule, l’ancien Rennais ne reviendra pas avant janvier. En attendant, Roberto De Zerbi doit composer avec Pierre-Emerick Aubameyang et le jeune Robinio Vaz, dont le temps de jeu a explosé plus vite que prévu. Une situation loin d’être idéale pour un club qui vise haut cette saison.

Deuxième de Ligue 1 à seulement deux points du PSG, l’OM réalise pourtant un excellent début de saison. Pour ne pas perdre de terrain sur le leader, les dirigeants envisagent désormais l’arrivée d’un renfort offensif à coût modéré lors du mercato hivernal. Et une piste étonnante émerge : celle d’Ayoub El Kaabi. Selon TransferFeed, l’attaquant marocain de 32 ans, auteur de 9 buts en 15 rencontres cette saison avec l’Olympiakos, figure aujourd’hui parmi les cibles prioritaires du club. Fort de ses 60 sélections (29 buts) avec les Lions de l’Atlas, El Kaabi sera en fin de contrat en juin. Son club pourrait accepter de le laisser partir dès cet hiver pour récupérer une indemnité, même symbolique.

Mais l’OM n’est pas seul puisqu’on sait déjà que le FC Nantes suit également le dossier de près. L’argument du club est simple : proposer à El Kaabi un rôle de titulaire indiscutable, avec un projet axé autour de lui. À l’OM, il serait intégré dans une rotation derrière Aubameyang et Vaz, puis Gouiri à son retour, même si De Zerbi a déjà donné son feu vert à l’opération. Le facteur clé pourrait être la volonté du joueur : privilégiera-t-il le statut de leader offensif à Nantes, ou la perspective européenne et le contexte compétitif de Marseille ? Une chose est sûre : le mercato hivernal s’annonce disputé. Et Ayoub El Kaabi pourrait bien en être l’un des dossiers brûlants.