Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !

Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !
Louis Chrestian
17 novembre 2025

Alors que l’AS Saint-Étienne pensait tenir l’une de ses pistes prioritaires pour renforcer son milieu de terrain, voilà que le FC Nantes pourrait lui griller la priorité. En pleine crise de résultats, les Canaris cherchent des solutions urgentes pour se relancer… et un nom revient avec insistance : Enzo Bardeli, longtemps associé à l’ASSE, mais désormais plus proche de retrouver son ancien coach, Luis Castro.

Luis Castro veut se renforcer cet hiver

Le FC Nantes vit un début de saison cauchemardesque. Avec seulement 10 points en 12 journées et une inquiétante 16e place en Ligue 1, le club est plongé en pleine zone rouge. Une situation alarmante qui pousse Luis Castro à réclamer des renforts, notamment au milieu de terrain, secteur jugé trop friable depuis le début de l’exercice.

Pour redresser la barre, l’entraîneur portugais s’est naturellement tourné vers des profils qu’il connaît parfaitement… et un nom qu’il a déjà façonné prend de l’ampleur.

Enzo Bardeli, une piste chaude qui s’éloigne de l’ASSE

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Saint-Étienne, Enzo Bardeli pourrait finalement ne jamais recevoir le coup de fil d’Eirik Horneland. Selon Jeunes Footeux, le joueur de Dunkerque serait désormais une cible prioritaire du FC Nantes, où son ancien coach Luis Castro milite clairement pour sa venue.

Pour les Verts, qui lorgnaient le jeune talent depuis plusieurs semaines pour étoffer leur entrejeu, c’est un sérieux contretemps. D’autant que le profil de Bardeli correspondait parfaitement à leurs besoins : technique, dynamique et capable d’apporter des buts depuis le milieu.

Un début de saison impressionnant avec Dunkerque

En Ligue 2, Enzo Bardeli réalise une première partie de saison tout simplement majuscule. À 24 ans, le milieu francilien s’impose comme l’un des joueurs les plus influents du championnat.

Ses chiffres parlent pour lui :

  • 6 buts
  • 4 passes décisives
  • En 13 rencontres de Ligue 2

Des statistiques qui attirent logiquement la convoitise, et que les dirigeants nantais suivent de très près. Bardeli, véritable métronome de Dunkerque, continue de monter en puissance.

Des retrouvailles Castro – Bardeli en approche ?

L’un des atouts majeurs du FC Nantes dans ce dossier se trouve sur son banc : Luis Castro, qui connaît parfaitement Bardeli pour l’avoir dirigé entre 2023 et 2025 à Dunkerque. Le coach portugais apprécie particulièrement son intelligence de jeu, sa faculté à progresser balle au pied et son sens du collectif.

Il ne serait donc pas contre l’idée de retrouver l’un de ses anciens cadres, dans une période où Nantes manque cruellement de confiance et d’impact au milieu.

L’ASSE devancée ?

Si l’intérêt stéphanois semblait sérieux, les Verts pourraient désormais se retrouver dépassés par la vitesse nantaise dans ce dossier. Avec un coach qui milite pour sa venue et un besoin d’impact immédiat, le FC Nantes semble avoir pris une longueur d’avance.

Le mercato d’hiver n’a pas débuté, mais une chose est sûre : Enzo Bardeli sera l’un des noms les plus convoités, et l’ASSE pourrait bien voir cette piste sérieuse s’échapper au profit d’un concurrent de Ligue 1.

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l'actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
