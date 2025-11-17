OM Mercato : un premier départ sur le point d’être acté pour cet hiver

Cet hiver, l’OM pourrait perdre un de ses talents qui évolue avec la réserve. Un club s’est d’ores et déjà positionné.

Le jeune défenseur gauche Anis Doubal, âgé de 19 ans et évoluant avec l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille, attire l’attention de l’Espérance de Tunis. Bien qu’il réalise une saison solide avec la Pro 2 — dix apparitions toutes compétitions réunies et deux passes décisives entre le National 3 et la Youth League — le joueur n’a encore jamais été convoqué avec le groupe professionnel.

Sa situation contractuelle joue en faveur du club tunisien : il ne reste que six mois avant l’expiration de son engagement avec l’OM. Selon Africa Foot, l’Espérance suit de près son évolution et estime qu’il pourrait représenter une solution intéressante pour renforcer son flanc gauche à moyen terme.

Les premières discussions entre l’entourage du joueur et la direction du club auraient déjà été engagées en vue d’un possible transfert dès le mercato hivernal. Le faible temps de jeu à Marseille et la proximité de la fin de contrat pourraient faciliter une issue favorable aux négociations.