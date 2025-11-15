OM Mercato : la priorité de Longoria et Benatia pour cet hiver est connue !

Pour ce mercato d’hiver à l’OM, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont établi leur priorité.

À l’OM, les signaux envoyés ces dernières semaines ne laissent plus place au doute : malgré la volonté affichée de miser davantage sur sa jeunesse, le club marseillais prépare activement le recrutement d’un nouveau milieu de terrain pour le mercato de janvier selon L’Équipe. Pablo Longoria et Mehdi Benatia, désormais main dans la main pour piloter la politique sportive, ont fait de ce renfort une priorité stratégique. Et les raisons sont multiples.

Le dossier Bakola à suivre de près

D’abord, l’équilibre de l’effectif. Roberto De Zerbi a clairement identifié un manque dans l’entrejeu. Entre les blessures récurrentes, les irrégularités de certains cadres et la difficulté à stabiliser une hiérarchie cohérente, l’OM souffre dès qu’il s’agit d’imposer son tempo. La philosophie du technicien italien repose sur une forte maîtrise au milieu, une capacité à attirer la pression et à relancer proprement. Or, à ce jour, Marseille ne possède pas suffisamment de profils capables d’assumer ces responsabilités avec constance.

Le dossier Darryl Bakola illustre d’ailleurs ce déséquilibre. Le jeune milieu de 17 ans, régulièrement convoqué mais très peu utilisé, peine à s’installer dans la rotation. Malgré un potentiel évident, il navigue entre la National 3 et le groupe pro, un va-et-vient qui freine sa progression. L’OM lui a promis plus de temps de jeu pour justifier sa non-participation à la Coupe du monde U20, mais les minutes ne suivent pas. Son entourage s’interroge, et une prolongation pourtant jugée prioritaire par la direction reste complexe à boucler.

Un milieu supplémentaire nécessaire

Dans ce contexte fragile, le recrutement d’un milieu supplémentaire devient presque obligatoire pour sécuriser la seconde partie de saison. Longoria et Benatia veulent éviter de se retrouver dépendants de jeunes encore en phase de transition ou de joueurs utilisés hors de leur zone préférentielle. Le club envisage un profil capable d’être immédiatement opérationnel, doté d’une maturité tactique et d’une bonne qualité de relance, afin d’épauler un secteur souvent sursollicité.

Ce mouvement n’est pas sans enjeu : intégrer un nouveau milieu pourrait encore réduire l’espace laissé aux jeunes, au moment même où l’OM communique sur leur émergence. Mais pour la direction olympienne, la priorité reste la compétitivité immédiate, surtout dans une saison où la marge d’erreur se réduit.

En parallèle des négociations contractuelles pour sécuriser les talents en interne, Longoria et Benatia avancent donc sur ce chantier majeur. Quel que soit le choix final, une chose est désormais certaine : en janvier, Marseille bougera au milieu. C’est la nouvelle priorité du projet.