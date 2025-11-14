OM : Benatia fait sa loi à Marseille ? Longoria contre-attaque !

Le président de l’OM a tenu à démentir certaines informations parues il y a quinze jours dans l’equipe.

Le 28 octobre dernier, L’Équipe avait publié un dossier consacré à l’OM et à la prise de pouvoir de Medhi Benatia, intitulé : « Garde rapprochée, communication, méthode : comment Medhi Benatia a pris le pouvoir à l’OM ». Il y était notamment question sur des « propos salés » tenus par Pablo Longoria à l’égard des joueurs lors des matchs de l’OM, ou encore que Benatia échangeait des textos en temps réel avec Roberto De Zerbi afin de parler tactique. Des accusations qui ont incité Longoria à demander un droit de réponse, publié ce vendredi.

Longoria dément en bloc les propos de L’Equipe

« S’agissant des rencontres de l’Olympique de Marseille, aucune note vocale ou message tactique en direct n’est transmis au banc de touche. Le directeur du football assiste aux rencontres en tribunes et échange uniquement avec les analystes vidéo, dans le strict respect des missions que le club lui a confiées. Le Président de l’Olympique de Marseille dément également que les échanges qu’il peut avoir avec ce dernier pendant les matchs comporteraient des propos « salés » à l’égard des joueurs. »

Le club précise encore que Bob Tahri n’est pas directeur de la performance mais coordinateur sportif, et il précise que la réorganisation du service communication relève d’une décision stratégique prise par son président et le Directoire, et non par Benatia. Ce que chacun sera libre de croire, ou non…